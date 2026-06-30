Cao Bằng huy động quân đội, công an hỗ trợ dân chống lũ

TPO - Sáng 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã có văn bản yêu cầu huy động các lực lượng, trong đó có Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương tham gia sơ tán, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 25/6 đến ngày 30/6 đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Toàn tỉnh có tới 33/56 xã, phường bị ảnh hưởng; 586 nhà dân bị tác động, trong đó có nhà sập hoàn toàn, nhiều nhà hư hỏng nặng và hàng trăm hộ bị ngập sâu. Hơn 713 ha cây trồng bị thiệt hại, hàng trăm gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mưa lớn liên tiếp cũng khiến đất đá bão hòa nước, nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng tiếp tục ở mức cao. Nhiều khu vực đứng trước nguy cơ bị chia cắt, cô lập nếu mưa tiếp diễn hoặc xuất hiện các tình huống cực đoan.

Lực lượng vũ trang tại Cao Bằng đang hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực ngập.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Trọng tâm là rà soát toàn bộ các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, sườn dốc, taluy - những điểm nóng có nguy cơ sạt lở cao - để kịp thời cảnh báo và tổ chức di dời dân khi cần thiết .

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến các khu vực ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt; trực tiếp phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức sơ tán, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm .

“Kiên quyết không để người dân ở lại hoặc quay trở lại khu vực chưa đảm bảo an toàn. Đây là yêu cầu mang tính mệnh lệnh trong bối cảnh nhiều vụ việc thương tâm trước đây xuất phát từ tâm lý chủ quan, quay lại nhà khi nước chưa rút”, văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, lực lượng công an, quân đội cũng được giao nhiệm vụ thiết lập các điểm chốt chặn, phân luồng giao thông tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu tràn, tuyến đường bị chia cắt; kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu sơ tán, kịp thời xử lý các trường hợp không chấp hành cảnh báo.