Chủ tịch Lào Cai ra 'tối hậu thư' cho ba dự án tồn đọng tại phường trung tâm tỉnh

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Thanh tra tỉnh trực tiếp đưa 3 dự án trọng điểm tồn đọng tại phường Yên Bái (nơi đóng trung tâm hành chính của tỉnh Lào Cai hiện nay) vào diện thanh tra để làm rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm. Đồng thời, giao Sở Xây dựng kiên quyết tham mưu thu hồi các dự án không khả thi.

Ngày 29 - 30/6, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức Kỳ họp thứ 3 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2026, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 30/6, nhóm vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm được các đại biểu trực tiếp chất vấn tại hội trường, trong đó tập trung nhiều vào các nội dung về vấn đề chậm trễ trong việc xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nào cho đội ngũ giáo viên; khó khăn trong công tác chuyển đổi số; bãi đổ thải, bãi tiếp nhận vật liệu trên địa bàn các phường trung tâm tỉnh; tình trạng thiếu nước tại một số địa phương....

Các đại biểu dự kỳ họp. (Ảnh: Thanh Thủy)

Tại phiên chất vấn này, đại biểu Đỗ Phi Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đối với nhiều dự án chậm triển khai làm phát sinh tình trạng quy hoạch chậm, quy hoạch treo, dự án treo, đặc biệt là các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu chỉnh trang đô thị chậm triển khai trên địa bàn các phường Yên Bái, Nam Cường, Âu Lâu, Văn Phú.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: Mọi ý kiến, kiến nghị của nhân dân đều được chính quyền trân trọng lắng nghe, tiếp thu và quyết liệt giải quyết bằng những hành động, giải pháp và mốc thời gian cụ thể, tuyệt đối không để tình trạng "lời hứa trôi vào quên lãng".

Đại biểu Đỗ Phi Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nêu câu hỏi tại kỳ họp.

Phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhấn mạnh: Mặc dù bối cảnh khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, bám sát các kịch bản tăng trưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, UBND tỉnh nghiêm túc đánh giá 5 nhóm tồn tại, hạn chế trọng tâm cần khẩn trương khắc phục. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tập trung rà soát, đề ra các giải pháp phù hợp và hành động quyết liệt để giải quyết, khắc phục các tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại kỳ họp.

Về việc xử lý tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo" tại các khu đô thị và khu dân cư, đặc biệt tại các phường Yên Bái, Nam Cường, Âu Lâu, Văn Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh khẳng định quan điểm nhất quán không bao che, không dung túng cho các dự án chây ỳ.

UBND tỉnh đã yêu cầu Thanh tra tỉnh trực tiếp đưa 3 dự án trọng điểm tồn đọng tại phường Yên Bái vào diện thanh tra để làm rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm. Đồng thời giao Sở Xây dựng kiên quyết tham mưu thu hồi các dự án không khả thi. Đặc biệt, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường không được lấy lý do "chờ quy hoạch chung" để gây khó dễ cho dân; phải chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa để Nhân dân trong vùng quy hoạch được thực hiện các quyền hợp pháp về đất đai và được cấp phép xây dựng cải tạo có thời hạn theo quy định pháp luật.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 31 nghị quyết quan trọng.