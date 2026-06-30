Những số báo cuối trước giờ báo chí TPHCM chuyển mình

TPO - Trước thời khắc khép lại hành trình dưới tên gọi quen thuộc, nhiều tòa soạn tại TPHCM đã dành những lời tri ân đến bạn đọc đã đồng hành suốt nhiều năm, khẳng định sứ mệnh phụng sự và những giá trị cốt lõi của nghề báo sẽ không dừng lại.

Mở ra hành trình mới

Từ ngày 1/7, TPHCM chính thức vận hành mô hình Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM theo định hướng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Mô hình mới quy tụ các loại hình báo chí gồm báo in Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Truyền hình TPHCM (HTV), mở ra một giai đoạn phát triển mới của báo chí thành phố.

Trước thời điểm này, ngày 30/6, nhiều tờ báo in như Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp luật TPHCM... đã phát hành số báo cuối cùng dưới tên gọi quen thuộc, đồng thời gửi lời tri ân tới nhiều thế hệ độc giả đã đồng hành suốt nhiều thập niên.

Đối với Tuổi Trẻ, dù ba ấn phẩm báo in gồm Tuổi trẻ nhật báo, Tuổi trẻ cuối tháng, Tuổi trẻ cười khép lại hành trình sau 51 năm, tờ báo vẫn tiếp tục hoạt động trên nền tảng điện tử. Trong lời nhắn gửi đăng trên số báo cuối, Ban Biên tập báo khẳng định việc dừng xuất bản nhật báo không đồng nghĩa với việc dừng sứ mệnh phục vụ bạn đọc.

Đông đảo bạn đọc đến trụ sở báo Tuổi trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, TPHCM) mua số báo in cuối cùng để lưu giữ làm kỷ niệm. Ảnh: Quang Định

"Khép lại hành trình của nhật báo, nhưng Tuổi trẻ vẫn tiếp tục phụng sự bạn đọc trên không gian số. Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng và phát triển hệ sinh thái báo chí - truyền thông số, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của bạn đọc. Đội ngũ Tuổi trẻ vẫn gìn giữ bản sắc 'Đỏ - Trẻ - Sài Gòn', tiếp tục vun đắp thương hiệu Tuổi trẻ với slogan 'Chạm thông tin - tỏa niềm tin’” - Ban Biên tập báo Tuổi trẻ chia sẻ.

Sáng 30/6, trụ sở báo Tuổi trẻ đón đông đảo bạn đọc thân thiết đến mua và lưu giữ số báo đặc biệt phát hành ngày 30/6/2026.

Với nhiều người, đây không chỉ là các ấn phẩm cuối cùng của nhật báo sau 51 năm đồng hành cùng bạn đọc, mà còn là một kỷ vật ghi dấu chặng đường phát triển của một trong những tờ báo có sức ảnh hưởng lớn tại TPHCM và cả nước. Ảnh: Quang Định

Bạn đọc ghi lại cảm xúc của mình với ấn phẩm báo in Tuổi trẻ. Ảnh: Quang Định

Chị Nguyễn Thị Hằng, cựu sinh viên Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế), cho biết số báo in cuối cùng của Tuổi trẻ khiến chị không khỏi bồi hồi.

"Hôm nay có lẽ là một ngày rất đặc biệt với nhiều độc giả như tôi. Từ mai sẽ không còn những tờ báo giấy còn thơm mùi mực in được bày trên các sạp báo, góc phố quen thuộc mỗi buổi sáng. Thế hệ 8X, 9X chúng tôi từng háo hức chờ từng kỳ phát hành, rồi chuyền tay nhau đọc Tuổi trẻ cười. Đó không chỉ là một ấn phẩm báo chí, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ, tuổi trẻ của rất nhiều người"- chị Hằng chia sẻ.

"Chúng tôi sẽ gặp lại tờ báo trên không gian số, tiếp tục đồng hành như cách đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Bởi dù ở hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là những giá trị mà Tuổi trẻ mang đến cho bạn đọc", chị Hằng chia sẻ.

Gìn giữ những giá trị

Là tờ báo xuất bản cách nhật, báo Phụ nữ TPHCM đã phát hành số báo in cuối cùng vào ngày thứ Hai (29/6), khép lại hành trình 51 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ bạn đọc. Trên số báo đặc biệt ấy, tập thể những người làm báo đã dành phần lớn dung lượng để tri ân những con người đã góp phần làm nên thương hiệu báo Phụ nữ TPHCM.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà báo Lý Việt Trung - Tổng Biên tập báo Phụ nữ TPHCM, cho biết số báo cuối là lời cảm ơn gửi đến tất cả những người đã đồng hành cùng tờ báo suốt hơn nửa thế kỷ.

"Đó là các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Phụ nữ TPHCM qua nhiều thời kỳ; là những cộng tác viên với các bài viết đầy tâm huyết; là các doanh nghiệp, tổ chức đã đồng hành để tờ báo có thêm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chương trình vì cộng đồng. Chúng tôi cũng tri ân những người phát hành, người bán báo, người giao báo đã lặng lẽ đưa từng tờ báo đến tay bạn đọc suốt nhiều thập niên, cùng các thế hệ độc giả đã xem báo Phụ nữ TPHCM như một phần đời sống tinh thần của mình và gia đình", bà Trung chia sẻ.

Số cuối báo in của báo Phụ nữ TPHCM ngày ra sạp. Ảnh: Xuân Thân

Điều khiến nữ Tổng Biên tập xúc động nhất trong những ngày cuối không chỉ là việc khép lại một tờ báo đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, mà còn là niềm tin mà bạn đọc vẫn gửi gắm đến tòa soạn.

"Có những người tìm đến tòa soạn, gửi thư, email hay tin nhắn để chia sẻ chuyện hôn nhân, gia đình, con cái, những nỗi niềm trong cuộc sống. Thậm chí, có người biết báo sắp dừng hoạt động nhưng vẫn gửi đơn với niềm tin rằng sẽ có người lắng nghe và giúp họ cất lên tiếng nói. Đó là điều khiến chúng tôi vô cùng trân trọng và cũng là món quà lớn nhất mà bạn đọc dành cho tờ báo", bà Trung bày tỏ.

Theo bà Trung, từng chi tiết trên số báo cuối đều được Ban Biên tập cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là trang bìa - nơi gửi gắm thông điệp cuối cùng đến độc giả.

"Chúng tôi không muốn tạo cảm giác bi lụy hay kết thúc. Điều mong mỏi nhất là truyền đi tinh thần của sự chuyển giao, của lòng biết ơn và niềm tin vào sự tiếp nối. Với chúng tôi, lời chia tay không phải là dấu chấm hết, mà là lời khẳng định rằng những giá trị nhân văn, tinh thần làm báo vì cộng đồng mà báo Phụ nữ TPHCM vun đắp suốt 51 năm sẽ còn tiếp tục sống trong lòng bạn đọc và trong những người làm báo", nữ Tổng Biên tập nói.

1 giờ sáng 29/6, đội ngũ báo Phụ nữ TPHCM vẫn miệt mài hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để số báo in cuối cùng kịp đến tay bạn đọc. Ảnh: Sơn Vinh.

Nhìn lại 51 năm phát triển, nhà báo Lý Việt Trung cho rằng giá trị lớn nhất của báo Phụ nữ TPHCM không chỉ nằm trên những trang báo, mà còn ở những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng. Tờ báo đã duy trì 35 năm chương trình Học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó, xây dựng hàng trăm mái ấm, đồng hành cùng người dân trong thiên tai, đại dịch và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội ý nghĩa.

“Tết ấm” là chương trình an sinh xã hội thường niên của báo Phụ nữ TPHCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

"Suốt 51 năm qua, từng số báo đã lặng lẽ ghi lại nhịp sống của TPHCM qua mỗi giai đoạn phát triển. Có những sự kiện khi diễn ra chỉ là tin tức của một ngày, nhưng khi được lưu giữ trên trang báo, chúng trở thành ký ức của cả một đô thị. Có những con người bình dị nếu không được báo chí ghi lại có thể sẽ tan vào dòng chảy thời gian. Chính những trang báo đã lưu giữ những câu chuyện ấy để các thế hệ sau hiểu rằng thành phố hôm nay được làm nên từ biết bao con người bình dị của hôm qua", bà Trung bày tỏ.

Trên số báo đặc biệt phát hành ngày 30/6, trang nhất của báo Pháp luật TPHCM nổi bật với dòng chữ: "36 năm cùng bạn đọc, từ đây... khép lại". Đó không chỉ là lời chia tay của một tờ báo ra đời từ ngày 17/9/1990, mà còn đánh dấu chặng đường 36 năm đồng hành cùng bạn đọc trước khi chính thức dừng hoạt động theo chủ trương sắp xếp các cơ quan báo chí.

Trong lời nhắn gửi đăng trên số báo cuối, báo Pháp luật TPHCM cho biết chỉ ít giờ sau, từ 0 giờ ngày 1/7/2026, báo điện tử Pháp luật TPHCM (PLO.VN) cũng sẽ ngừng cập nhật, khép lại hành trình hoạt động của cả hai loại hình báo chí dưới tên gọi quen thuộc.

Gửi lời tri ân đến độc giả, báo Pháp luật TPHCM viết: "Dù ở đâu, chúng tôi vẫn mang theo hành trang là những năm tháng tâm huyết cống hiến tại tờ báo yêu thương này; mang theo niềm tin của bạn đọc và niềm tự hào về hành trình 36 năm phụng sự bạn đọc, xã hội và đất nước. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy sẽ không bao giờ tắt".

Là một trong những phóng viên gắn bó gần một thập kỷ với báo Pháp luật TPHCM, chị Đào Trang xúc động cho biết điều quý giá nhất chị nhận được sau hơn 9 năm làm việc không chỉ là những trải nghiệm nghề nghiệp, mà còn là triết lý làm báo đặt sự tử tế, trách nhiệm và lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Theo nữ phóng viên, từ ngày 1/7, dù công tác ở bất kỳ môi trường nào, chị vẫn sẽ mang theo những giá trị mà báo Pháp luật TPHCM đã vun đắp. Đó là tinh thần làm nghề bằng tất cả trách nhiệm, luôn nghĩ đến quyền lợi của người dân và bạn đọc trước khi nghĩ đến bản thân.

"Điều còn lại sau mỗi chặng đường làm báo không chỉ là những tác phẩm đã xuất bản hay những dấu mốc nghề nghiệp đã đi qua, mà chính là những giá trị tích cực mình góp phần tạo dựng cho cộng đồng và xã hội. Đó cũng là điều tôi sẽ tiếp tục gìn giữ trên hành trình phía trước - làm nghề bằng sự tử tế, như cách mà báo Pháp luật TPHCM đã kiên định suốt 36 năm qua", chị Trang chia sẻ.

Cùng với đó, báo Người lao động cũng phát hành số báo cuối vào ngày 30/6, khép lại hành trình gần 51 năm đồng hành cùng bạn đọc.

Trên số báo cuối cùng, Ban Biên tập dành bài viết "Những lời gửi lại" để tri ân bạn đọc và những thế hệ người làm báo đã gắn bó với tờ báo. Theo Ban Biên tập, khép lại một tờ báo không chỉ là kết thúc hoạt động của một cơ quan báo chí, mà còn khép lại hành trình của một thương hiệu đã lưu giữ biết bao tâm huyết, tuổi trẻ và đam mê của nhiều thế hệ làm nghề.

Suốt hơn nửa thế kỷ, báo Người lao động đã đồng hành cùng nhịp phát triển của đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống từ nhà máy, công trường đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tờ báo cũng bày tỏ lòng biết ơn đến hàng chục triệu độc giả đã luôn tin yêu, đồng hành và góp phần làm nên giá trị của Người lao động trong suốt 51 năm.

Cán bộ, nhân viên báo Người lao động với số báo đặc biệt cuối cùng.

Trong lời nhắn gửi, Ban Biên tập báo Người Lao động viết: "Nếu nhiều năm sau, ở một nơi nào đó, bất chợt ai nhắc đến cái tên Người lao động, chúng tôi chỉ mong người ấy sẽ mỉm cười và nhớ rằng: Đã từng có một tờ báo luôn nỗ lực sống trung thực với nghề, tận tụy với bạn đọc và hết lòng với sự phát triển của TPHCM, của đất nước".

Phóng viên Huế Xuân chia sẻ, với nhiều đồng nghiệp, báo Người lao động là thanh xuân, còn với chị, đó là "ân nhân".

"Chưa cộng tác với báo được bao lâu, tôi gặp tai nạn giao thông, từng nghĩ phải từ bỏ nghề. Nhưng, chính đại gia đình Người lao động đã kéo tôi đứng dậy. Nằm trên giường bệnh, tôi vẫn được giao làm mạng xã hội, dựng và sản xuất tin, có thu nhập để trang trải chi phí cho 7 ca phẫu thuật. Điều quý giá hơn cả là tình yêu thương của đồng nghiệp. Những món quà, những lá thư động viên khiến tôi hiểu mình đã nhận quá nhiều nghĩa tình. Nếu không có Người lao động, tôi không biết mình có đủ nghị lực để vượt qua biến cố và tiếp tục theo nghề hay không.

Cùng với các cơ quan báo chí khác, những ngày cuối tháng 6, các ấn phẩm cuối cùng của tạp chí Khoa học phổ thông, tạp chí Du lịch TPHCM, tạp chí Kinh tế Sài Gòn và tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cũng lần lượt đến tay bạn đọc, khép lại hành trình nhiều năm đồng hành trước khi các đơn vị bước vào giai đoạn tổ chức, sắp xếp theo mô hình mới từ ngày 1/7.