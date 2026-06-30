Ba người cứu một phụ nữ tâm thần nhảy xuống dòng nước xiết lúc rạng sáng

TPO - UBND xã Mậu A, tỉnh Lào Cai vừa khen thưởng đột xuất cho 3 công dân vì có nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu sống một người phụ nữ nhảy xuống dòng nước xiết lúc rạng sáng.

Khoảng 3h sáng ngày 29/6, khi đang đi thả lưới tại khu vực gần suối Thia, ông Trần Văn Giang (trú tại thôn An Thịnh, xã Mậu A) bất ngờ phát hiện một người nhảy xuống dòng nước xiết. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, ông Giang ngay lập tức gọi điện hô hoán và phối hợp cùng ông Vũ Ngọc Ánh (cùng trú tại thôn An Thịnh) nhanh chóng tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Tại dòng suối, hai ông phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng kiệt sức, đang vùng vẫy bất lực giữa dòng nước sâu. Không quản ngại hiểm nguy đêm tối, ông Giang và ông Ánh đã dùng sào chống thuyền tiếp cận, khéo léo đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ngay sau đó, hai ông khẩn trương đưa nạn nhân về nhà bà Lê Thị Thu (SN 1987, trú tại thôn An Thịnh, xã Mậu A) để sơ cứu.

Lãnh đạo xã Mậu A khen thưởng đột xuất vì hành động dũng cảm của 3 công dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Đức.

Tại đây, qua hỏi thăm được biết, nạn nhân là bà Mai Thị Hương- là người tâm thần trú tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái. Đến khoảng 6h30 cùng ngày, gia đình nạn nhân đã có mặt để đón người thân về nhà.

Ghi nhận hành động dũng cảm, kịp thời và đầy tính nhân văn nói trên, ngày 30/6, Chủ tịch UBND xã Mậu A Chu Chính Sơn đã Quyết định tặng Giấy khen đột xuất cho 3 công dân Trần Văn Giang, ông Vũ Ngọc Ánh và bà Lê Thị Thu về nghĩa cử cao đẹp cứu người bị đuối nước.