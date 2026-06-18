CSGT Lâm Đồng kịp thời đưa người nghi đột quỵ giữa đường đi cấp cứu

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, tổ công tác CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ đưa một nam người có dấu hiệu đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu, qua cơn nguy kịch.

Ngày 18/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một nam thanh niên có dấu hiệu đột quỵ giữa đường đi cấp cứu. Hiện người này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 20, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 - Lâm Viên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm người đang tụ tập tại khu vực ngã ba cao tốc (đường Hoa Đỗ Quyên, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Nam thanh niên được đưa đến cứu chữa kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh K’Ph. (SN 2007, trú xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy tự ngã và có biểu hiện nghi bị đột quỵ. Khi đó, nạn nhân trong tình trạng sùi bọt mép, nôn ói, sức khỏe diễn biến xấu và cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau đó, tổ công tác đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng đưa anh K’Ph. đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để cấp cứu. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời và được các bác sĩ tích cực điều trị, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT Lâm Đồng vì sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời trong lúc nguy cấp.