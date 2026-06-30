Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quyết Toán - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trao Quyết định 3999/QĐ-BCA, ngày 23/6/2026, của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Hoàng Trọng Vỹ (sinh năm 1978, quê quán: xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, kể từ ngày 29/6/2026.
Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 3448/QĐ-BCA, ngày 5/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với đồng chí Đại tá Sùng A Súa.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu hiện có Giám đốc là Đại tá Bùi Quyết Toán; các Phó Giám đốc gồm: Đại tá Phạm Hải Đăng, Đại tá Sùng A Súa, Đại tá Tao Văn Trường, Đại tá Lê Anh Hưng, Đại tá Khoàng Văn Thương, Đại tá Hoàng Trọng Vỹ và Đại tá Giàng A Tằng (đang được biệt phái giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lai Châu).