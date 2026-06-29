Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 45 triệu lượt du khách/năm: Cơ hội gọi tên Vinhomes Global Gate Hạ Long

Với mục tiêu đón 40-45 triệu lượt khách du lịch, được đặt ra trong Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, đất mỏ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của ngành công nghiệp không khói. Trong bức tranh đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng vừa tạo động lực nâng tầm điểm đến, vừa mở ra cơ hội đón đầu dòng khách và dòng vốn đầu tư trong dài hạn tại thủ phủ du lịch của miền Bắc.

Từ “điểm đến di sản” đến trung tâm du lịch quốc tế

Theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương đặt mục tiêu đón 40-45 triệu lượt khách du lịch vào năm 2050, trong đó có 13-15 triệu khách quốc tế.

Mục tiêu trên đồng nghĩa, Quảng Ninh sẽ đón trung bình hơn 120.000 lượt khách mỗi ngày, gấp hơn hai lần hiện tại.

Năm 2025, đất mỏ đón 21,28 triệu lượt du khách, doanh thu đạt trên 57.000 tỷ đồng. Khi cả quy mô dòng khách và mức chi tiêu của du khách cùng tăng, thị trường dịch vụ, thương mại và tiêu dùng tại địa phương được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu trăm nghìn tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia nhận định, Vịnh Hạ Long vẫn là “thỏi nam châm” của du lịch Quảng Ninh. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng mới, địa phương cần nhiều sản phẩm và điểm đến đủ sức kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu cũng như thu hút du khách quay trở lại nhiều lần.

“Một điểm đến muốn tăng trưởng bền vững không thể chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, mà phải liên tục tạo các sản phẩm mới, hình thành hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách”, TS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, phân tích.

Quảng Ninh phát triển theo mô hình đô thị biển - biên giới - di sản - thông minh, tạo nền tảng thu hút du khách trong nước và quốc tế

Trong chiến lược đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, “thành phố kỳ quan” Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng sẽ bổ sung hệ sinh thái trải nghiệm hoàn toàn mới cho Hạ Long, thay vì chỉ khai thác lợi thế sẵn có của vịnh di sản.

Một “Hạ Long mới” đón lực cầu khổng lồ bên vịnh di sản

Với quy mô hơn 6.200 ha, Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch theo mô hình siêu đô thị tích hợp, kết hợp không gian lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại, vui chơi giải trí và thể thao đẳng cấp quốc tế trong cùng một hệ sinh thái. Mô hình phát triển này hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách - hai yếu tố được xem là chìa khóa để nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Điểm nhấn của siêu đô thị là tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders 81 ha, thủy cung 24 ha lớn bậc nhất thế giới, bể bơi nổi 5.000 m² cùng sân khấu ngoài trời view biển hơn 60.000 chỗ top đầu thế giới, hay Wonder Theatre 3.000 chỗ. Hệ thống tiện ích này sẽ giúp Hạ Long có thêm năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, concert và chương trình giải trí quy mô lớn quanh năm.

VinWonders 81 ha góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vui chơi, giải trí quy mô lớn, tạo sức hút bền vững cho du lịch Hạ Long

Không dừng ở đó, trải nghiệm được nối dài bằng không gian nghỉ dưỡng và thể thao đẳng cấp. Quần thể 12 sân golf quy mô 950 ha lớn bậc nhất Việt Nam cùng hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế sẽ biến nơi đây trở thành một trong những “Golf City” hàng đầu khu vực, thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao, đặc biệt là khách du lịch nghỉ dưỡng kết hợp thể thao.

Không gian thương mại cũng được hoàn thiện với Vincom Mega Mall, Vincom Collection cùng Làng Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam, tạo nên chuỗi mua sắm, ẩm thực và giải trí vận hành liên tục. Hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí vận hành 24/7 không chỉ hoàn thiện bức tranh kinh tế đêm mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Vinhomes Global Gate Hạ Long khẳng định tầm vóc quốc tế khi được xướng tên trong “Top 10 Đô thị du lịch nghỉ dưỡng tiềm năng nhất Việt Nam”

Bên cạnh hệ tiện ích quy mô lớn, năng lực đón khách của Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được cộng hưởng bởi mạng lưới hạ tầng chiến lược đang tăng tốc triển khai.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long cùng sân bay quốc tế Gia Bình trong tương lai sẽ mở rộng “phễu” đón khách từ Hà Nội, các tỉnh thành trong cả nước cũng như quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Hạ Long trên bản đồ du lịch khu vực và toàn cầu.

PGS.TS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, đánh giá lợi thế lớn nhất của mô hình nằm ở khả năng tạo ra hệ sinh thái kinh tế vận hành liên tục.

“Khi dòng khách được duy trì ổn định, nhu cầu sử dụng dịch vụ cũng hình thành thường xuyên hơn, từ đó tạo nền tảng cho khả năng khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, quy hoạch và dòng khách quy mô lớn được đánh giá sẽ tạo nên lợi thế dài hạn cho các sản phẩm thương mại, lưu trú và dịch vụ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Khi mục tiêu 40-45 triệu lượt khách mỗi năm của Quảng Ninh từng bước được hiện thực hóa, siêu đô thị không chỉ có cơ hội đón lượng khách khổng lồ, tạo doanh thu bền vững cho mọi hoạt động kinh doanh, mà còn hưởng lợi từ xu hướng gia tăng giá trị bất động sản nhờ nhu cầu khai thác thực và sức hút ngày càng lớn của điểm đến.