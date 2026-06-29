Đồng loạt khởi công 6 dự án NƠXH ở Thái Nguyên

TPO - Giai đoạn 2025- 2030, tỉnh Thái Nguyên được Trung ương giao phát triển 24.800 căn nhà ở xã hội (NƠXH). Tuy nhiên, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 60.000 căn nhà ở xã hội, gấp khoảng 2,5 lần chỉ tiêu được giao.

Ngày 29/6, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Đại Chúng tổ chức Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Mass City (phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên).

Ông Đỗ Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Đại Chúng, đại diện chủ đầu tư cho biết: Dự án nhà ở xã hội Mass City được triển khai trên diện tích hơn 19.000m2, gồm 5 tòa nhà chung cư với 2.127 căn hộ. Trong đó, bao gồm 4 tòa nhà ở xã hội cao 22 tầng/tòa với 1.707 căn hộ và 1 tòa nhà thương mại (420 căn hộ). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý 4/2029.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, giai đoạn 2025- 2030, tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ giao phát triển 24.800 căn hộ.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đang đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động là rất lớn. Do đó, Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng 60.000 căn, gấp 2.5 lần chỉ tiêu Trung ương giao.

Cũng theo Bí thư Trịnh Xuân Trường, trong sáng ngày 29/6, toàn tỉnh đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với gần 6.000 căn hộ với diện tích khoảng 10ha có tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng. Trong đó, Dự án nhà ở xã hội Mass City có quy mô lớn nhất, số lượng căn hộ nhiều nhất.

Bí thư Trịnh Xuân Trường đề nghị, sau lễ khởi công, chủ đầu tư cần tập trung máy móc, nhân lực để triển khai dự án. Đồng thời, quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn lao động, môi trường, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) để dự án về đích đúng tiến độ.

Bí thư Trịnh Xuân Trường cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đầu tư tại Thái Nguyên. Tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ để các nhà đầu tư an tâm, phát triển ở Thái Nguyên.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội phường Phan Đình Phùng

Đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội

Ngoài dự án nhà ở xã hội Mass City, sáng 29/6, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Sông Đà Land (chủ đầu tư) tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội để bán và cho thuê Phan Đình Phùng và Dự án Khu nhà ở xã hội để bán và cho thuê Phan Đình Phùng 2.

Dự án Nhà ở xã hội để bán và cho thuê phường Phan Đình Phùng, tổng vốn đầu tư 712,98 tỷ đồng (gồm 294 căn để bán, 236 căn cho thuê). Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 718,217 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 2 dự án từ quý II/2026 đến hết quý II/2030.

Ngoài ra, 3 dự án nhà ở xã hội cũng được tỉnh Thái Nguyên khởi công sáng 29/6 gồm: Dự án Nhà ở xã hội (thuộc Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn) có quy mô gần 4,5 ha với 1.960 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ bán, cho thuê và thuê mua

Dự án Khu nhà ở xã hội Vạn Xuân (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) có tổng mức đầu tư hơn 1.223 tỷ đồng gồm 910 căn hộ nhà ở xã hội và 247 căn thương mại. Dự án dự kiến triển khai từ quý II/2026 đến quý III/2029.

Dự án Khu đô thị số 2 (phường Bách Quang) do Công ty Cổ phần đầu tư WIN RUBY làm chủ đầu tư. Dự án cung cấp khoảng 351 căn hộ với tổng mức đầu tư trên 316,5 tỷ đồng.

Như vậy, ngày 29/6 tỉnh Thái Nguyên đã khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với diện tích sử dụng đất khoảng 10ha. Tổng mức đầu tư các dự án khoảng 7.500 tỷ đồng, gồm 5.980 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 500 căn để cho thuê.