Đông Á Golden Square lọt 'Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội'

Ngày 02/06/2026, Công ty Cổ phần (CTCP) Đông Á Golden Square (Đơn vị thành viên thuộc Alphanam Group) vinh dự được xướng tên trong hạng mục “TOP 10 DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI” thuộc Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Giải thưởng là ghi nhận những nỗ lực của Đông Á Golden Square trong hành trình phát triển các nhà ở xã hội (NOXH) theo định hướng nâng cao chất lượng công trình, môi trường sống và tiêu chuẩn an cư cho người dân có thu nhập thấp tại Việt Nam.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam là giải thưởng uy tín do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Ở lần tổ chức thứ hai, giải thưởng ghi nhận sự tham gia của hơn 200 hồ sơ đến từ các doanh nghiệp, dự án và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên cả nước. Các hạng mục được xét chọn thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt với nhiều vòng thẩm định, khảo sát thực tế và phản biện chuyên môn bởi hội đồng giám khảo là các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

CTCP Đông Á Golden Square vinh danh tại hạng mục “TOP 10 DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI”

Việc được vinh danh trong “TOP 10 DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI” không chỉ là sự ghi nhận đóng góp của Đông Á Golden Square trong hành trình phát triển nhà ở xã hội chất lượng cao, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong lĩnh vực đặc thù này. Danh hiệu là minh chứng cho năng lực triển khai và tầm nhìn dài hạn của Đông Á Golden Square đang đi đúng hướng cùng chiến lược phát triển an sinh đô thị quốc gia.

Tiên phong tái định nghĩa chuẩn mực nhà ở xã hội

Theo ông Lê Văn Đua – Tổng Giám đốc CTCP Đông Á Golden Square định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp là “Thay đổi khái niệm Chất lượng và Môi trường sống của nhà ở xã hội” tại Việt Nam.

Từ đó, các dự án NOXH của Đông Á Golden Square đều được xây dựng tiệm cận tiêu chuẩn của các khu chung cư hiện đại, cao cấp thông qua việc vị trí, quy hoạch, hệ tiện ích nội khu, cảnh quan, không gian sinh hoạt và chất lượng xây dựng đều được chú trọng ngay từ giai đoạn đầu triển khai.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, NOXH không nên chỉ lại ở chức năng nhà ở, mà cần trở thành không gian sống văn minh, bền vững và có giá trị sử dụng lâu dài cho cư dân. Đây cũng là định hướng giúp người dân có thay đổi góc nhìn của thị trường về phân khúc NOXH – từ mô hình nhà ở đáp ứng nhu cầu cơ bản sang chuẩn sống mới dành cho người dân có thu nhập thấp và người lao động.

Ông Lê Văn Đua – Tổng Giám đốc CTCP Đông Á Golden Square

Từ Golden Square Lào Cai đến chiến lược phủ sóng nhiều dự án NOXH trên toàn quốc

NOXH Golden Square Lào Cai được xem là dấu ấn nổi bật đầu tiên trong hành trình phát triển chuỗi các dự án NOXH của Đông Á Golden Square. Dự án hiện đang bước vào giai đoạn chuẩn bị bàn giao và được đánh giá là một trong những tổ hợp NOXH quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc, nổi bật từ quy mô 4.2Ha, chiều cao 18-23 tầng, hệ 12 nhóm tiện ích đồng bộ đến quy hoạch cộng đồng gần 10.000 cư dân sinh sống.

Từ nền tảng tại Lào Cai, Đông Á Golden Square tiếp tục mở rộng chiến lược phát triển NOXH trên nhiều tỉnh thành. Trong đó, NOXH Golden Square Nha Trang đang được triển khai thi công, còn Golden Square Cà Mau đã bước vào giai đoạn chuẩn bị khởi công.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Đông Á Golden Square dự kiến tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án NOXH tại các địa phương như Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa,… hướng đến mục tiêu hình thành chuỗi NOXH chất lượng cao tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp mạnh trên cả nước. Đây đều là các địa phương có nhu cầu an cư lớn, tập trung đông lực lượng lao động trẻ, đồng thời đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư, phát triển hạ tầng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Hình ảnh dự án NOXH Golden Square Lào Cai - Tòa N01A-N01B đã hoàn thiện

Nội lực vững mạnh - Bệ phóng cho chiến lược NOXH chất lượng cao

Là công ty thành viên thuộc Alphanam Group, CTCP Đông Á Golden Square được kế thừa nền tảng quản trị, kinh nghiệm phát triển dự án cũng như hệ tiêu chuẩn vận hành từ hệ sinh thái của một trong những tập đoàn có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp Đông Á Golden Square sở hữu năng lực triển khai đồng bộ từ quản lý, thi công đến kiểm soát chất lượng công trình trong lĩnh vực NOXH – phân khúc vốn đòi hỏi bài toán tối ưu đồng thời giữa tiến độ, chi phí và chất lượng thực tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, toàn bộ các dự án NOXH đều được triển khai theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và tiến độ, từ quy hoạch, thiết kế, lựa chọn vật liệu cho đến vận hành sau bàn giao, nhằm đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài và môi trường sống bền vững cho cư dân.

Dự án Golden Square Nha Trang nằm tại vị trí gần với trường liên cấp từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Việc được vinh danh trong “TOP 10 DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI” không chỉ ghi nhận năng lực triển khai thực tế của Đông Á Golden Square, mà còn cho thấy sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những doanh nghiệp phát triển NOXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và lấy chất lượng sống làm giá trị cốt lõi.

Với nền tảng từ Alphanam cùng chiến lược phát triển dài hạn, Đông Á Golden Square đang từng bước theo đuổi mục tiêu kiến tạo những khu NOXH mang tiêu chuẩn sống mới – nơi nhà ở xã hội không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn góp phần hình thành các cộng đồng sống văn minh và bền vững trong tương lai.