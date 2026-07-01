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Cà Mau động thổ nhà máy điện gió hơn 6.320 tỷ đồng

Tân Lộc

TPO - Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng, công suất 100 MW. Khi hoàn thành vào năm 2028, nhà máy dự kiến cung cấp sản lượng điện đáp ứng nhu cầu của khoảng 105.000 hộ dân, góp phần phát triển năng lượng sạch và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Sáng 1/7, tại xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), Công ty cổ phần điện gió BCG Khai Long 1 tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long – Cà Mau (giai đoạn 1). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh Cà Mau.

Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 được triển khai tại ấp Rạch Thọ (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), công suất 100MW với tổng mức đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng, diện tích sử dụng là 480 ha (bao gồm 454 ha khu vực biển và 26ha đất liền), dự kiến đưa vào vận hành, khai thác vào tháng 5/2028.

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Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tai buổi lễ động thổ.

Khi đi vào vận hành, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia tương đương nhu cầu sử dụng điện của xấp xỉ 105.000 hộ dân, đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 50 tỷ đồng mỗi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, dự án được triển khai trên địa bàn xã Đất Mũi - địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi còn rất ít dự án lớn được đầu tư. Vì vậy, việc triển khai dự án có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ về kinh tế mà còn góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện sinh kế, thúc đẩy phát triển hạ tầng và từng bước làm thay đổi toàn diện diện mạo của địa phương.

“Sự kiện tiếp tục khẳng định, tỉnh Cà Mau đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần vào việc hình thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới”, ông Nguyện nhấn mạnh.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án nhà máy điện gió.

Trước đó, ngày 20/6, Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu cũng chính thức động thổ tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau. Dự án có công suất thiết kế 50 MW, tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Tân Lộc
#điện gió #Cà Mau #năng lượng sạch #khu du lịch Khai Long #đầu tư

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