Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo Quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương gồm các Phó Thủ tướng: Hồ Quốc Dũng (Phó Trưởng ban Thường trực), Phạm Thị Thanh Trà và Lê Tiến Châu.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (Ủy viên Thường trực); Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong...

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban Chỉ đạo Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét, xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề quan trọng, liên ngành và những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của từng bộ, cơ quan, địa phương…

Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định này và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Thường trực và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của bộ, cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Quyết định, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.