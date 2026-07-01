Quảng Ngãi một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, điểm nghẽn vẫn còn

TPO - Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân. Tuy nhiên, vẫn còn không ít "điểm nghẽn" cần tháo gỡ để bộ máy mới vận hành hiệu quả.

Thủ tục rút ngắn, chính quyền gần dân hơn

Một năm sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại Quảng Ngãi nhiều thủ tục hành chính được xử lý ngay tại cơ sở, giảm thời gian đi lại và chờ đợi cho người dân.

Tại phường Trà Câu, việc phân cấp, phân quyền giúp chính quyền chủ động hơn trong xử lý các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân như đất đai, xây dựng, môi trường và an sinh xã hội. Những hồ sơ trước đây phải qua nhiều cấp trung gian nay được giải quyết ngay tại địa phương, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thay vì chủ yếu làm việc tại trụ sở, nhiều cán bộ thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh và giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh, vướng mắc kéo dài.

“Trước đây có việc phải đi nhiều nơi, mất nhiều thời gian. Bây giờ cán bộ hướng dẫn cụ thể, hồ sơ giải quyết nhanh hơn, có vướng mắc cũng được tiếp nhận và xử lý kịp thời”, ông Tràn Văn Tính, người dân phường Trà Câu chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Trà Câu Nguyễn Xuân Văn, hiệu quả của mô hình mới không chỉ nằm ở việc tinh gọn tổ chức mà còn ở sự thay đổi trong tư duy phục vụ. Cán bộ được yêu cầu thường xuyên xuống khu dân cư, nắm tình hình thực tế, đối thoại với người dân để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, thay vì chỉ ngồi xử lý hồ sơ trong trụ sở.

Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn.

Tại xã miền núi Tây Trà, người dân nay có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay tại địa phương mà không phải di chuyển quãng đường dài như trước. Bộ máy sau sắp xếp vận hành ổn định, nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc. Cùng với đó, dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ông Hồ Văn Hùng (trú xã Tây Trà) cho biết, trước đây mỗi lần làm thủ tục phải đi lại nhiều lần. Nay nhiều thủ tục được hướng dẫn ngay từ đầu, thậm chí cán bộ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến nên việc giải quyết thuận lợi hơn rất nhiều.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng, việc phân cấp, phân quyền đã tạo chuyển biến rõ trong giải quyết công việc. Nhiều nhiệm vụ trước đây phải trình qua nhiều cấp nay được giao trực tiếp cho cơ sở, giúp tăng tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý.

Lãnh đạo phường Trà Câu thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình thực tế, đối thoại với người dân.

Để hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn đầu, tỉnh đã biệt phái 47 công chức, viên chức cấp tỉnh về cơ sở và điều động thêm 28 cán bộ lãnh đạo đến những địa bàn còn thiếu nhân lực. Cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện cung cấp hơn 97% dịch vụ công trực tuyến; gần 100% hồ sơ được số hóa, tỷ lệ trả kết quả điện tử đạt khoảng 99%.

Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục không còn phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân có thể lựa chọn địa điểm thuận tiện để nộp hồ sơ. Nhiều địa phương còn triển khai mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân", tổ chức tiếp nhận hồ sơ lưu động tại vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Vẫn còn những “điểm nghẽn”

Tuy nhiên, bức tranh sau một năm vận hành không chỉ có gam màu sáng. Khi cấp huyện không còn, khối lượng công việc được chuyển thẳng xuống xã, phường. Điều này giúp tăng tính chủ động cho cơ sở nhưng cũng khiến áp lực công việc tăng lên đáng kể. Những lĩnh vực vốn phức tạp như đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài chính, tiếp công dân hay giải quyết khiếu nại đều tập trung về cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang kiểm tra vận hành chính quyền 2 cấp tại cơ sở.

Tại phường Đức Phổ, sau khi sáp nhập từ năm phường của thị xã Đức Phổ cũ, bộ máy cơ bản ổn định nhưng khối lượng công việc tăng đáng kể. Trong khi đó, biên chế chưa được bổ sung tương xứng khiến nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đức Phổ Vũ Minh Tâm, việc tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng, nhưng cần tiếp tục rà soát quy mô dân số, diện tích quản lý và khối lượng công việc để bố trí nhân lực phù hợp. Nếu không giải quyết được bài toán này, áp lực đối với cấp cơ sở sẽ còn rất lớn.

Không chỉ thiếu nhân lực, một số địa phương cũng gặp khó trong quá trình thực hiện phân cấp. Tại xã biên giới Bờ Y, nhiều nhiệm vụ được giao nhưng chưa đi kèm đầy đủ nguồn lực, hướng dẫn chuyên môn, khiến cán bộ cơ sở còn lúng túng trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản hướng dẫn ở một số lĩnh vực thay đổi nhanh, thiếu thống nhất giữa các cấp, ngành, khiến cán bộ cơ sở phải liên hệ nhiều đầu mối để xin hướng dẫn, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Khi cấp huyện không còn, khối lượng công việc được chuyển thẳng xuống xã, phường tăng lên đáng kể.

Hạ tầng công nghệ thông tin cũng là một trong những “điểm nghẽn”. Một số phần mềm chưa được liên thông, dữ liệu còn phân tán, trang thiết bị chưa đồng bộ. Ở một số vùng sâu, vùng xa vẫn còn tình trạng sóng viễn thông chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giai đoạn 2026-2031, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả hơn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên khẳng định, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy tính đúng đắn, kịp thời của chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy. Dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã nhanh chóng thích ứng, nỗ lực vượt khó, giữ vững tinh thần trách nhiệm, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Một số địa phương ở Quảng Ngãi cũng gặp khó trong quá trình thực hiện phân cấp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh triển khai "Năm cán bộ cơ sở", tăng cường đào tạo kỹ năng số, năng lực quản trị hiện đại, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và kết quả công việc.