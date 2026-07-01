Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân ở cấp xã

TPO - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chí, để hình thành không gian phát triển đa trung tâm, có quy mô và vai trò vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính truyền thống... Cùng với đó, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân ở cấp xã.

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Những kết quả mang tính đột phá, ưu việt

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Như Ý.



Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đã rất thành công, đạt được những kết quả mang tính đột phá, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Qua một năm vận hành mô hình mới, đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

“Có thể khẳng định, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến lớn về cấu trúc, hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, yêu cầu đặt ra hiện nay không dừng ở việc đã sắp xếp xong, mà bước vào giai đoạn tiếp tục tinh chỉnh để đạt hiệu quả cao. Do đó phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo mang tính tinh gọn thực chất hơn, vận hành thông suốt hơn, quyền hạn rõ hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn, hướng mạnh về cơ sở, mở ra không gian động lực phát triển mới cho đất nước.

Tiếp tục rà soát toàn diện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, kiện toàn mô hình tổ chức…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Trong đó, với khối Chính phủ và UBND, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, cần tiếp tục rà soát toàn diện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã, đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xóa bỏ tổ chức trung gian. Tập trung rà soát, phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, trọng tâm là tách bạch quản lý nhà nước với cung ứng dịch vụ công và khắc phục chồng chéo, giao thoa tại các lĩnh vực.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công, trọng tâm là các trường phổ thông ở xã, phường, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước, nhằm giảm đầu mối trung gian và phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp. Đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị đủ điều kiện để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, tăng cường xã hội hóa và chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm các nhiệm vụ, dịch vụ công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện để tập trung ngân sách cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu.

UBND cấp tỉnh giữ ổn định 12 sở và tương đương như hiện nay, không để phát sinh các sở, ngành khác; trừ trường hợp đặc biệt, có thể là mô hình chuyển toàn bộ chức năng nhiệm vụ của một số sở đặc thù như Sở Du lịch, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở An toàn thực phẩm về các cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thành lập Sở Dân tộc và tôn giáo ở những nơi có đủ điều kiện. Trường hợp đặc biệt do cấp thẩm quyền quyết định.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu, sẽ kết thúc hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh khi 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình. Chuyển văn phòng đăng ký đất đai về thuộc UBND cấp xã để cấp xã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với UBND cấp xã, đề xuất định hướng khung bộ máy đơn vị chuyên môn có từ 4 đến 6 phòng theo lĩnh vực, bảo đảm chuẩn hóa theo phân loại xã phường và theo vùng: vùng đô thị đặc biệt, vùng đô thị, vùng đồng bằng, vùng miền núi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; giao các địa phương chủ động bố trí phù hợp với đặc thù của địa bàn.

Đáng chú ý, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chí, để hình thành không gian phát triển đa trung tâm, có quy mô và vai trò vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính truyền thống, tối ưu hóa nguồn lực phát triển, tổ chức cung ứng dịch vụ công và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cơ sở. Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân ở cấp xã để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm để tiếp tục hoàn thiện chính quyền 3 cấp, mở rộng không gian phát triển cấp cơ sở tạo mô hình đột phá dẫn dắt.