Quy định mới về sát hạch lái xe, tăng số lượng câu hỏi lý thuyết

TPO - Từ 1/7/2026, thí sinh thi sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không phải thực hiện bài thi mô phỏng trên máy tính, tuy nhiên, phải thi tuần tự các bài thi và phải đỗ mới được thi phần tiếp theo. Cũng theo quy định của Thông tư số 108/2026/TT-BCA, từ 1/3/2027, số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết sẽ tăng lên.

Thí sinh tham gia sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Bộ Công an ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế cho Thông tư 12/2025/TT-BCA) có hiệu lực từ 1/7.

Thông tư có một số điểm mới đáng chú ý như: Bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính. Tuy nhiên, học viên vẫn có thể học bài mô phỏng để tăng thêm kỹ năng xử lý tình huống, nhưng không phải thi.

Đồng thời học viên sẽ phải thi tuần tự từ lý thuyết đến bài thi trong hình với mô tô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ô tô, phải đỗ lần lượt các phần thi trước mới được thi phần tiếp theo. Trước đây, thí sinh có thể được chủ động chọn thứ tự bài thi.

Trường hợp thí sinh đạt phần sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình, lái xe trên đường đối với sát hạch lái xe ô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được công nhận kết quả sát hạch và được cấp giấy phép lái xe.

Thông tư quy cũng định giảm thời gian tích hợp dữ liệu điện tử đối với giấy phép lái xe từ 3 ngày xuống 2 giờ cho người thi đạt có tài khoản ứng dụng VNeTraffic mức độ 2. Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày. Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 5 ngày xuống 2,5 ngày.

Tăng số lượng câu hỏi lý thuyết từ tháng 3/2027

Thông tư quy định từ 1/3/2027, tăng số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết, như: Mô tô hạng A, A1 (Tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi); Ô tô hạng B (Tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu)…

Nội dung câu hỏi xóa kiểu “học mẹo, thi mẹo”, bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông…

Về nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô, từ 1/1/2028, bổ sung cách xử lý 11 tình huống giả định trên đường (như: xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…).

Thông tư cũng quy định, từ 1/3/2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe ô tô, đoạn đường sát hạch tối thiểu 5km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông: Ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường.

Thực hiện 12 bài sát hạch, gồm: Kiểm tra an toàn xe và xuất phát; Vượt xe; Tăng tốc, chuyển làn (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); Chuyển hướng rẽ trái.

Chuyển hướng rẽ phải; Chuyển hướng quay đầu; Tránh xe đi ngược chiều; Nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường; Dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm.

Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; Chấp hành tín hiệu đèn giao thông (được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông); Mở cửa xe và kết thúc.

Các bài thi này có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.