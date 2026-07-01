Ukraine chuẩn bị đối phó khả năng Nga mở cánh tấn công mới từ phía bắc

TPO - Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết, lực lượng nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga từ phía bắc, nhưng bất kỳ nỗ lực nào của đối phương nhằm tiến công về phía Kiev đều khó có thể xảy ra.

Ông Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - đề cập đến khả năng Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Chernihiv (phía bắc Ukraine) từ tỉnh Bryansk (phía tây Nga).

“Nga đã tính toán các phương án khác nhau để tiến hành một chiến dịch tấn công, bao gồm cả từ lãnh thổ Belarus, với mục tiêu giành quyền kiểm soát Kiev và các vùng lãnh thổ khác”, ông Syrskyi nói. “Nhưng xét đến những diễn biến gần đây, tôi không nghĩ rằng giới lãnh đạo Belarus sẽ tạo điều kiện để Nga sử dụng lãnh thổ của mình”.

Suốt nhiều tuần trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Belarus không nên tham gia sâu hơn vào xung đột Nga - Ukraine. Đầu tháng này, ông Zelensky đã cho Belarus một tuần để tháo dỡ các trạm tiếp sóng mà Kiev cho rằng đang được Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Ông Zelensky sau đó đã tuyên bố các trạm này không còn hoạt động nữa.

Ông Syrskyi nhận định, kịch bản khả thi nhất là Nga có thể tấn công từ tỉnh Bryansk. “Đây là một kịch bản thực tế, và tất nhiên chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó”, ông Syrskyi nói.

Mục tiêu của một chiến dịch như vậy, theo ông Syrskyi, không phải là cố gắng tiến về Kiev như lực lượng Nga đã từng cố gắng làm hồi đầu năm 2022 trước khi rút lui và tập trung vào vùng Donbas ở phía đông.

Thay vào đó, họ sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở tỉnh Chernihiv của Ukraine và làm phân tán lực lượng Ukraine đang tham chiến ở những nơi khác dọc theo chiến tuyến dài 1.250 km.

Một chiến lược như vậy sẽ đồng nghĩa với việc "kéo dài chiến tuyến và bào mỏng lực lượng dự bị của chúng ta".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Syrskyi cũng cho biết, có những dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã kiệt sức và cường độ các trận chiến trên tiền tuyến đang giảm.

Ông nói rằng hoạt động trên tiền tuyến của Nga đã giảm 30%, trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, chủ yếu liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ.