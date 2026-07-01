Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Sáng 1/7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đoàn đại biểu do ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ảnh: Quốc Thanh

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn đại biểu còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; nguyên lãnh đạo các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.