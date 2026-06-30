Tái hiện hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển TPHCM qua các thời kỳ

TPO - Mỗi hình ảnh, mỗi tư liệu được giới thiệu tại triển lãm không chỉ lưu giữ dấu ấn của lịch sử mà còn tái hiện sinh động hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển thành phố qua các thời kỳ.

Sáng 29/6, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức lễ khai mạc triển lãm hình ảnh, tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Triển lãm diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Người.

Với các chủ đề Sài Gòn - Gia Định - TPHCM: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình, TPHCM kiến tạo đô thị có chất lượng sống tốt và TPHCM Dấu ấn thời gian, triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tư liệu và tác phẩm tuyên truyền, cổ động về chặng đường lịch sử của thành phố, gắn với truyền thống cách mạng, phẩm chất nghĩa tình và quá trình xây dựng, phát triển trong nửa thế kỷ qua.

Các hình ảnh, tư liệu tại triển lãm nhắc lại chặng đường lịch sử, niềm tự hào và trách nhiệm tiếp tục xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong giai đoạn mới.

Ông Lê Quốc Phong (giữa) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - cùng các lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh nửa thế kỷ qua, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị đặc biệt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về khoa học công nghệ của cả nước và không ngừng nỗ lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là không gian văn hóa đặc biệt để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ, từ đó tiếp tục bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, cùng chung tay xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Hình ảnh tái hiện dấu mốc lịch sử đặc biệt của thành phố Sài Gòn - Gia Định - TPHCM.

Mỗi hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm không chỉ lưu giữ những dấu ấn của lịch sử mà còn tái hiện sinh động hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của thành phố qua các thời kỳ. Đó là chứng nhân của thời gian, ghi lại ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân thành phố, đồng thời khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho tương lai.

“Đó cũng chính là thông điệp mà triển lãm muốn gửi gắm: lịch sử không chỉ để ghi nhớ, mà còn để tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và thôi thúc mỗi chúng ta cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Cường nêu rõ.

Những hình ảnh tư liệu về trận đánh, chiến dịch tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Các cựu chiến binh, bà con nhân dân xem tư liệu triển lãm.

Mỗi tư liệu được giới thiệu tại triển lãm không chỉ lưu giữ những dấu ấn của lịch sử mà còn tái hiện sinh động hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của thành phố qua các thời kỳ.

Triển lãm diễn ra từ 29/6 đến 11/7. Ảnh: Ngô Tùng.