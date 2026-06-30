Những điểm cộng của concert Thanh Xuân

TP - Sau concert Thanh Xuân, điều đọng lại không chỉ là âm nhạc, pháo hoa hay dàn nghệ sĩ trẻ hút fan, mà còn là hình ảnh một cộng đồng văn minh, một không gian sạch sẽ, một quy trình vận hành an toàn và gần 1.000 tình nguyện viên bền bỉ hỗ trợ khán giả. Đêm nhạc do báo Tiền Phong tổ chức ở Mỹ Đình ngày 27/6 vì thế trở thành một dấu mốc đẹp trong văn hóa “đu” concert nội của người trẻ.

Ấn tượng văn hóa “đu” concert nội

Minh Hòa, khán giả 43 tuổi tại Hà Nội tặng concert Thanh Xuân rất nhiều điểm cộng. Chị đánh giá cao sự văn minh của khán giả và sự nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên. Chị nói: “Tôi ở khu Thanh Xuân 1, xung quanh tôi là những bạn trẻ như con trai tôi. Tôi âm thầm quan sát và nhận ra, khán giả trẻ rất có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không thấy các bạn xả rác tại concert. Thỉnh thoảng lại thấy tình nguyện viên đi qua gom một vài thứ rác vương trên sân (tôi đoán rác ấy đã có từ trước đêm diễn). Môi trường thưởng thức concert ngoài trời sạch sẽ và dễ chịu khiến tôi hơi bất ngờ. Sẵn chuẩn bị tâm lý ra về sớm nếu ngột ngạt và không sạch sẽ nhưng tôi đã xem đến tận màn bắn pháo hoa kết thúc chương trình”.

Vị khán giả 43 tuổi chia sẻ, chị đã bước đến Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3, Thanh Xuân 4… xem các khu khác có được sạch sẽ như Thanh Xuân 1 không. “Tôi bất ngờ vì các khu khác cũng sạch sẽ như chỗ tôi đứng”, chị nhận xét.

Trẩy hội Thanh Xuân gồm khán giả đủ mọi lứa tuổi, song áp đảo là lực lượng học sinh, sinh viên. Có lẽ, hiếm thấy một concert nào ở Việt Nam hút khán giả trẻ đến vậy. (Bởi chương trình lấy trọng tâm là khán giả trẻ và khán giả trẻ cũng tự thấy concert Thanh Xuân là dành cho mình). Người trẻ hôm nay không chỉ thi đua trong học tập, rèn luyện, nêu cao khát vọng cống hiến mà họ còn chứng minh là thế hệ văn minh. Chính họ định hình văn hóa “đu” concert nội ngay tại đêm Thanh Xuân: không xả rác bừa bãi, không nói tục chửi bậy, xếp hàng chờ đến lượt, không chen lấn, xô đẩy, mặc đẹp dự concert… Đêm nhạc thành công một phần không nhỏ nhờ sự văn minh của người trẻ.

Ðịnh hình chuẩn thần tượng Việt

Dàn line-up (nghệ sĩ trình diễn) trong concert Thanh Xuân được cư dân mạng đánh giá “xịn xò”. Gần 20 nghệ sĩ trình diễn đa phần là những cái tên hấp lực trên thị trường giải trí nói chung, thị trường ca nhạc nói riêng. Nhưng đánh giá dàn nghệ sĩ xịn ở bề nổi vẫn chưa đủ. Họ còn là những nghệ sĩ giữ được hình ảnh sạch, có những thành quả lao động nghệ thuật được ghi nhận trong năm 2025.

Concert Thanh Xuân hút 20.000 khán giả không xảy ra sự cố đáng tiếc nào nhờ lực lượng tình nguyện viên hùng hậu và chuyên nghiệp. Ảnh: T.P

Concert Thanh Xuân không để xảy ra tranh cãi quanh gương mặt xuất hiện trong chương trình. Nghệ sĩ trình diễn ở concert Thanh Xuân không phát ngôn lệch chuẩn bị dư luận phản ứng, họ không làm ra những sản phẩm âm nhạc bị tuýt còi. Có thể nói, để bước lên sân khấu Thanh Xuân, Idol của người trẻ cần thỏa mãn không chỉ một, mà phải hai tiêu chí “xịn xò” và “sạch sẽ”. Hai tiêu chí này đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của khán giả trẻ.

Gần 1.000 người trẻ tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ Ban tổ chức vận hành concert Thanh Xuân. Cho đến thời điểm này, không có concert nào ở ta có thể quy tụ lực lượng thanh niên đông đảo như thế. Chính họ giúp quy trình soát vé, đổi vòng, vào cửa… của khán giả được diễn ra thuận lợi. Lực lượng tình nguyện viên đông đảo chủ yếu là sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thủ đô. Ngoài ra còn có khoảng 300 tình nguyện viên trẻ tuổi đến từ các câu lạc bộ của chùa Ba Vàng. Họ đã hỗ trợ công tác vệ sinh ở concert Thanh Xuân.

Một tình nguyện viên chia sẻ: “Tôi không thích những nghệ sĩ vướng ồn ào đời tư, phát ngôn lệch chuẩn, sản phẩm âm nhạc bị đánh giá tiêu cực. Tôi thích dàn line-up ở concert Thanh Xuân và những ca khúc được trình diễn trong chương trình, không gây phản cảm cả về ca từ và vũ đạo. Vì thế, tôi tự hào được góp phần nhỏ bé cho đêm hội Thanh Xuân”.

Rất nhiều khán giả đã đi qua thanh xuân có mặt tại concert bất ngờ vì lực lượng fan ủng hộ CONGB quá hùng hậu. Có lẽ, đây cũng là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều fan trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Buitruonglinh, thần tượng đa tài, hút khán giả. Ảnh: T.P

Một nam học sinh đứng bám rào từ 5 giờ ngày 27/6 với gương mặt thất thần. Khi phóng viên hỏi lý do vì sao “đu” thần tượng từ sáng sớm lại không vui, vì thiếu ngủ hay còn nguyên nhân nào khác? Nam sinh viên buồn rầu chia sẻ: “Theo quy định của Ban tổ chức khán giả được tham gia concert phải từ 16 tuổi trở lên. Em còn thiếu 2 tháng nữa mới tròn 16 tuổi. Em rất lo lắng, sợ không được vào bên trong”. Học trò chưa tròn 16 tuổi cho biết, em là fan của CONGB.

Trong lực lượng “camp rào” (bám rào) vào sáng 27/6 có rất đông fan CONGB. Nhóm học sinh nữ phấn khởi khoe: “Chúng em đủ 16 tuổi, có mang theo căn cước công dân để chứng minh độ tuổi, đã bám rào từ 4 giờ sáng, ra khỏi nhà lúc bố mẹ còn đang ngủ. Chúng em đã xin phép bố mẹ từ hôm trước, bố mẹ không ngăn cản, vì đang trong kỳ nghỉ hè và mê CONGB là đam mê lành mạnh. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn giàu nghị lực và cực kỳ thân thiện với fan”.

Concert Thanh Xuân là bữa tiệc tinh thần thịnh soạn gom đủ những món ăn từ truyền thống đến hiện đại được yêu thích nhất. Ngoài những bài ca đi cùng năm tháng của tuổi trẻ Việt Nam, còn có những bản “hit” của hôm nay: Đường lên phía trước (sáng tác: Phùng Tiến Minh); Nhà tôi có treo một lá cờ (sáng tác: DTAP); À lôi (Sáng tác: Double 2T); Đi giữa trời rực rỡ (sáng tác: Ngô Lan Hương)… Những xu hướng âm nhạc tích cực đang thịnh hành đều có ở concert Thanh Xuân. Nếu Hòa Minzy đưa đến Thị Mầu, pha trộn nhạc điện tử (EDM) và chèo truyền thống thì Hà Myo đưa đến “đặc sản” của cô: xẩm. Cô còn tự sáng tác một nhạc phẩm theo phong cách xẩm từ cảm hứng “đu” concert Thanh Xuân: “Đây là món quà dành tặng khán giả của đêm nhạc. Tôi ngồi viết từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng trước đêm concert”, Hà Myo bật mí.

Bên cạnh lực lượng Unicong (fan của CONGB) là những bóng áo hồng, ngầm mách họ thuộc “vương quốc” Muzik của Quang Hùng MasterD. Mai Trang, vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Tôi có nhiều lý do để thích Quang Hùng MasterD. Anh ấy tài năng đã đành, mà lại yêu thương fan, chiều fan. Thần tượng cũng biết chúng tôi bám rào ở concert Thanh Xuân suốt đêm. Cho nên, anh ấy diễn hết mình để đáp lại tình cảm của fan”.

Một thần tượng mới đang lan tỏa sức hút chính là buitruonglinh. Có khán giả chia sẻ: “Nhìn buitruonglinh tôi bỗng nhớ tới Hà Anh Tuấn. Họ đều là những nghệ sĩ nhẹ nhàng, lịch thiệp, toát ra vẻ thư sinh”. Nhưng buitruonglinh có lợi thế được đào tạo bài bản ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài giọng hát và vẻ ngoài thư sinh, anh còn có khả năng chơi nhạc cụ, từ violon đến piano và khả năng sáng tác. Sự đa tài của buitruonglinh đang biến anh thành thỏi nam châm hút fan. Trong lực lượng “camp rào” có fan buitruonglinh. Một sinh viên cho biết, cô đang học ở Phú Thọ nhưng đã đến trường đua F1 từ 6 giờ sáng chỉ vì mê buitruonglinh.

Thêm một điểm cộng khác cho concert Thanh Xuân: dù là concert miễn phí nhưng quá trình phát vé đảm bảo an toàn, không diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy dẫn đến kiệt sức, ngất xỉu ngay tại sự kiện phát vé như đã từng xảy ra ở concert miễn phí khác.