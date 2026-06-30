Diện mạo ngự viên trong Hoàng thành Huế trước ngày chỉnh trang

TPO - Từng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Hoàng cung triều Nguyễn, hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng hiện vẫn lưu giữ nhiều dấu tích quý giá, đặc sắc của khu Ngự Viên xưa trước khi bước vào đợt phục hồi, chỉnh trang quy mô lớn.