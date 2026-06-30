Diện mạo ngự viên trong Hoàng thành Huế trước ngày chỉnh trang

TPO - Từng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Hoàng cung triều Nguyễn, hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng hiện vẫn lưu giữ nhiều dấu tích quý giá, đặc sắc của khu Ngự Viên xưa trước khi bước vào đợt phục hồi, chỉnh trang quy mô lớn.
Trải qua hơn hai thế kỷ với nhiều biến động lịch sử, phần lớn công trình kiến trúc từng hiện diện tại khu vực này đã mất dấu hoặc thay đổi công năng. Trong đó, tòa nhà Ngự Tiền Văn Phòng được xây dựng dưới thời vua Bảo Đại vào đầu thập niên 1930 đã đánh dấu giai đoạn chuyển đổi từ không gian thưởng ngoạn cung đình sang trung tâm hành chính cuối triều Nguyễn.
Không chỉ sở hữu giá trị lịch sử đặc biệt, khu vực hồ Ngọc Dịch còn phản ánh tư duy quy hoạch cung đình Huế với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, thủy hệ, kiến trúc và phong thủy. Hồ Ngọc Dịch, Tiểu Ngự Hà cùng hệ thống cầu, đảo, giả sơn từng tạo nên một không gian thanh nhã, được xem là đỉnh cao nghệ thuật vườn cảnh cung đình dưới các triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.
Một trong những hạng mục nổi bật của dự án là phục hồi cầu Phổ Độ, cây cầu từng hiện diện trong nhiều thư tịch cổ của triều Nguyễn. Theo thiết kế, cầu được dựng theo kiến trúc truyền thống với hệ khung gỗ nhóm II, mái lợp ngói liệt men xanh, kết hợp các chi tiết trang trí đặc trưng của kiến trúc cung đình Huế. Công trình sẽ được thi công bằng kỹ thuật bảo tồn truyền thống, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm độ bền lâu dài.
Bên cạnh đó, dự án sẽ gia cố hệ thống kè đá gan gà quanh hồ, phục hồi lan can cổ, nạo vét hồ Ngọc Dịch, Tiểu Ngự Hà và khu vực cống Đông An để khơi thông dòng chảy nối với hệ thống Nội Kim Thủy.