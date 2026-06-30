Tài xế cố tình cán chết nữ sinh sau tai nạn bị tuyên phạt 20 năm tù

TPO - Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của tài xế Đinh Văn Long là đặc biệt nguy hiểm. Sau khi gây tai nạn, bị cáo vì sợ phải bồi thường đã cố ý tiếp tục điều khiển xe chèn qua người nạn nhân, dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

“Nếu để nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền”

Chiều 30/6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974, quê ở Phú Thọ) về tội "Giết người".

Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa, bị cáo Long cho biết chưa từng có tiền án; có hai đời vợ; vợ cả mất sớm, vợ hai ly hôn năm 2024, có một con chung.

Ngồi ở ba hàng ghế cuối phòng xét xử, khoảng 10 người là thân nhân của nữ sinh xấu số N. Đ. H. A. (SN 2010), đều giữ im lặng. Khi nghe Kiểm sát viên công bố từng trang cáo trạng, có người rơi nước mắt, người cúi mặt kìm nét sự đau thương, uất ức.

Bị cáo Đinh Văn Long được cảnh sát dẫn giải đến phòng xử.

Theo nội dung cáo trạng, ngày 13/9/2025, Long được Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh giao nhiệm vụ điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 29H-294.61, chở bê tông tươi từ trụ sở công ty đến xã Chuyên Mỹ, Hà Nội.

Khoảng 9h, ô tô trên đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thì cháu N. Đ. H. A điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AY- 012.xx đi cùng chiều phía sau ô tô của Long. Khi Hà Anh vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải đi cắt ngang từ bên trái khiến nữ sinh ngã văng ra đường, bị bánh trước ô tô của Long chèn vào.

Biết xe đã va chạm với cháu N. Đ. H. A, Long đạp phanh, nhưng sau đó cố tình vào số, nhấn ga điều khiển xe đi tiếp khiến bánh xe chèn qua vùng bụng, đẩy nữ sinh trượt trên đường thêm 10 mét với ý nghĩ “nếu để nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền”.

Hậu quả nữ sinh Hà Anh chấn thương vùng bụng, vỡ xương chậu, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị cáo trả lời Hội đồng xét xử.

Lời khai bao biện cho tội lỗi của tài xế

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đinh Văn Long đồng ý với nội dung cáo trạng kiểm sát viên công bố.

Bị cáo khai, sáng sớm hôm ấy, khi điều khiển xe đến gần cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thì nghe tiếng động “bịch, bịch” phát ra ở bên phải. Lướt qua hai bên gương chiếu hậu không thấy hiện tượng gì nên điều khiển xe đi tiếp.

Theo Long, ở bánh trước không có gương nên chỉ cảm nhận va chạm. Ông ta bao biện rằng thời điểm đó bản thân không nhận thức được đã xảy ra tai nạn. Chiếc xe tiến thêm vài mét, thấy người dân hô hoán "có tai nạn rồi" Long mới dừng lại, xuống kiểm tra nhìn thấy bé gái đang bị thương nặng.

Long cho biết, đã lập tức rời khỏi hiện trường, chiều cùng ngày biết tin nạn nhân tử vong mới đến công an đầu thú.

Chủ tọa hỏi “vì sao đã phanh được xe rồi mà bị cáo không xuống kiểm tra?", Bị cáo Long trả lời ngập ngừng, rồi nói “run nên không nhớ”. Hội đồng xét xử sau đó nhắc bị cáo “hãy thành khẩn khai báo” vì tại cơ quan điều tra đã khai rất rõ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lời khai được công bố, sau khi nghe thấy tiếng "bịch" ở đầu xe, Long cảm nhận có áp lực từ lốp phía trước, bên phải. Áp lực này đã tác động lên tay lái khiến vô lăng rung mạnh. Khi đó, Long nghĩ có người va chạm với đầu xe, đồng thời có vật cản dưới lốp bên phải nên phanh gấp nhưng xe vẫn đi thêm vài mét mới dừng lại. Khi xe dừng, Long quan sát qua gương phía ghế phụ và nhìn thấy một chiếc xe máy nằm đổ cạnh bánh sau. Dù không thấy người nhưng bị cáo đã cảm nhận người đi xe máy có thể đang bị chèn dưới bánh.

Vẫn theo lời khai của Long tại cơ quan điều tra, do hoảng sợ và nghĩ đến người này còn sống sẽ phải đền bù số tiền lớn trong khi hoàn cảnh bản thân khó khăn.

“Khi đó, tôi đã có suy nghĩ nếu phải đi tù thì đi tù luôn và trong tù sẽ không phải đền tiền cho người này nữa nên đã đạp côn, lên số 3 và điều khiển xe về phía trước với mục đích để người này chết luôn và khi đi tù không phải lo đền bù”, lời khai của Long được tòa công bố.

Nghe lại nội dung trên, bị cáo Đinh Văn Long tiếp tục lập luận “hành vi đó diễn ra trong lúc hoảng sợ”, không thừa nhận cố tình.

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Long là đặc biệt nguy hiểm. Sau khi gây tai nạn, bị cáo vì sợ phải bồi thường đã cố ý tiếp tục điều khiển xe chèn qua người nạn nhân, dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Hành vi thể hiện lỗi cố ý trực tiếp, mang tính côn đồ, gây bức xúc trong dư luận và gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại.

Từ những phân tích trên, Tòa tuyên bị cáo Long mức án 20 năm tù về tội "Giết người". Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường 182 triệu đồng cho gia đình bị hại.