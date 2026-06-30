Công an đột kích sới bạc, bắt quả tang 21 đối tượng

TPO - Một sới bạc hoạt động trong ngôi nhà kiên cố, lắp camera cảnh giới, nhiều lớp cửa để đối phó lực lượng chức năng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 21 đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc có tính chất "boong ke" hoạt động tinh vi tại thôn Chão, xã Lục Ngạn, bắt quả tang 21 đối tượng, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện trên địa bàn xã Lục Ngạn xuất hiện tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu hút nhiều con bạc tại địa phương tham gia.

Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong ngôi nhà xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa, lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng. Trước thủ đoạn tinh vi này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng đánh bạc và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/6, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra nhà của Diệp Thị Sáu (SN 1983, trú thôn Chão, xã Lục Ngạn), bắt quả tang Diệp Thị Sáu cùng Lưu Văn Từ (SN 1963, cùng trú thôn Chão) đang tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Lưu Văn Từ là đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc, còn Diệp Thị Sáu là chủ nhà, cho thuê địa điểm để các đối tượng tụ tập đánh bạc. Mỗi người vào tham gia phải nộp tiền "phế" từ 100.000 đến 200.000 đồng cho Lưu Văn Từ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ 21 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của pháp luật.