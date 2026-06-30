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Pháp luật

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Ngâm rượu tay gấu, người đàn ông bị khởi tố

Minh Đức

TPO - Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Tài về hành vi tàng trữ bộ phận động vật nguy cấp, quý, hiếm và nuôi động vật hoang dã trái phép.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Tài (SN 1976, trú tại thôn Xuân Dương 2, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

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Người đàn ông cùng tang vật vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Yên Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Bùi Ngọc Tài.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một bình rượu ngâm tay gấu. Kết quả xác minh ban đầu xác định đây là bộ phận cơ thể của động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Làm việc với cơ quan điều tra, Bùi Ngọc Tài đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép bình rượu ngâm tay gấu. Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, bị can còn tự nguyện giao nộp một con cá sấu đang được nuôi nhốt trái phép tại khu vực bên hông nhà.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Tài để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc các mẫu vật, động vật thu giữ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Bắt giữ động vật quý hiếm trái phép #Khởi tố vụ án vi phạm bảo vệ động vật #Buôn bán và tàng trữ động vật hoang dã #Xử lý hành vi nuôi nhốt trái phép #Công an Ninh Bình điều tra động vật nguy cấp #Khởi tố người đàn ông ngâm rượu tay gấu

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