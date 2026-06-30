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Pháp luật

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Nhóm thành viên Tổ trật tự đô thị ra 'luật ngầm' cho các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè

Tân Châu

TPO - Bỏ qua vi phạm lấn chiếm vỉa hè để thu tiền bảo kê hàng tháng, nhóm thành viên tổ trật tự đô thị ở TPHCM đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng từ các hộ kinh doanh. Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một hộ kinh doanh gửi cơ quan chức năng vào năm 2023.

Ngày 30/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi, cựu cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, nay thuộc phường Bến Thành, TPHCM) cùng các đồng phạm về tội “Nhận hối lộ”.

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Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, sau khi xét hỏi các bị cáo, HĐXX tạm dừng xét xử để hội ý, sau đó quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Ngoài trả hồ sơ để điều tra bổ sung, HĐXX cho biết tiếp tục giao các bị cáo cho lực lượng cảnh sát tư pháp để tạm giam.

Theo nội dung cáo trạng đại diện Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một hộ kinh doanh gửi cơ quan chức năng vào năm 2023. Người tố giác cho biết bị Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão cũ) yêu cầu phải nộp tiền hằng tháng nếu muốn tiếp tục buôn bán mà không bị kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Tối 15/12/2023, Công an quận 1 (cũ) bắt quả tang Nguyễn Thanh Tùng đang nhận 750.000 đồng từ một hộ kinh doanh.

Từ lời khai của Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan điều tra đã triệu tập thêm các bị cáo Nguyễn Tiến Mãi, Đỗ Khắc Anh Khang, Lương Quốc Huy Hoàng và Nguyễn Minh Tuấn để làm rõ vai trò đồng phạm.

Qua điều tra xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023, Nguyễn Tiến Mãi đã chỉ đạo các thành viên trong Tổ Trật tự đô thị nhận hối lộ của các hộ kinh doanh, bỏ qua việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Các bị cáo đã hình thành một “luật ngầm”, tổ chức thu tiền định kỳ của hàng chục hộ kinh doanh trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Mức thu được ấn định theo từng trường hợp. Đổi lại, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ bỏ qua hoặc không xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Tổng số tiền nhóm bị cáo bị cáo buộc đã nhận lên tới 518,4 triệu đồng từ các hộ kinh doanh.

Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước mà còn tạo ra cơ chế “bảo kê” trái pháp luật, làm mất công bằng trong công tác quản lý trật tự đô thị, gây bức xúc trong dư luận.

Tân Châu
#TAND TPHCM #Nguyễn Thanh Tùng #Vỉa hè #Bảo kê #Phường Phạm Ngủ Lão #Lấn chiếm vỉa hè #Viện KSND TPHCM

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