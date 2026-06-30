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Thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ

Luân Dũng

TPO - Bộ phận nghiên cứu chuyên đề được triển khai từ ngày 1/7 và thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIV của Đảng, do Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319 ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ do Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp chỉ đạo, điều hành Bộ phận nghiên cứu chuyên đề.

Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong kiêm nhiệm Trưởng Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng: Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thiết kế chính sách

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề được triển khai từ ngày 1/7 và thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIV của Đảng.

Quy chế nêu rõ: Bộ phận nghiên cứu chuyên đề là bộ phận tham mưu, tư vấn Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề gồm Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng Bộ phận và các thành viên.

Trưởng Bộ phận do Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm.

Phó Trưởng Bộ phận do Trưởng Bộ phận lựa chọn, phân công trong số các thành viên của Bộ phận nghiên cứu chuyên đề; thực hiện nhiệm vụ thường trực, giúp việc Trưởng Bộ phận.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề có Tổ giúp việc - chịu sự điều hành trực tiếp, toàn diện của Trưởng Bộ phận và Phó Trưởng Bộ phận.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thực hiện các hoạt động nghiên cứu theo chuyên đề và các nhiệm vụ khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền; không xử lý công việc hành chính thường xuyên.

Mỗi nhiệm vụ được giao phải xác định rõ người chủ trì, người phối hợp, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra, mức độ bảo mật và trách nhiệm thi hành.

Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Luân Dũng
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