Nga tung ra cáo buộc mới nhằm vào NATO và Ukraine

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang công khai giúp Ukraine mua những vũ khí có khả năng vươn tới các mục tiêu chiến lược sâu bên trong lãnh thổ Nga. Gói thầu phát triển vũ khí chung mới nhất cho thấy, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đang tích cực hội nhập với Ukraine, tiến gần đến một cuộc đối đầu công khai với Mátxcơva.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Tass)

Bà Zakharova đang đề cập đến một hợp đồng đấu thầu trị giá 250.000 euro giữa Ukraine và NATO. Mặc dù hợp đồng không đề cập trực tiếp đến Nga, nhưng có nhắc đến việc tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Ukraine, đặc biệt là nhằm vào sân bay.

Hợp đồng ưu tiên các hệ thống không người lái hoặc vũ khí lượn vòng có khả năng bay trong môi trường bị mất tín hiệu, môi trường tác chiến điện tử và có thể tấn công hiệu quả các đường băng, kho dự trữ nhiên liệu, các cơ sở hỗ trợ mặt đất.

Theo bà Zakharova, bản hợp đồng cho thấy NATO đang đẩy nhanh quá trình hội nhập với Ukraine về hệ thống chỉ huy và tổ hợp công nghiệp quân sự.

Bà nói thêm, rằng khối này “đang dần đánh mất sự tỉnh táo và đối mặt với rủi ro ngày càng cao” khi nỗ lực biến Ukraine thành “bãi thử cho các công nghệ quân sự mới nổi”.

Các chiến lược gia của NATO “rõ ràng đang đánh giá thấp” nguy cơ leo thang hơn nữa cuộc xung đột ở Ukraine thành một cuộc đối đầu trực tiếp với Mátxcơva, người phát ngôn cho biết.

“Với những hành động hung hăng liều lĩnh, sự hợp tác giữa Ukraine và NATO đang tạo thêm lý do để quân đội Nga tăng cường chú ý đến bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia phát triển và sản xuất vũ khí được sử dụng chống lại đất nước chúng ta”, bà Zakharova nói.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân sự hóa lan rộng ở châu Âu, với việc Tổng thư ký NATO Mark Rutte liên tục kêu gọi các quốc gia thành viên áp dụng “tư duy thời chiến”.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Anh và Đức gần đây đã kêu gọi người dân chấp nhận những “lựa chọn khó khăn” về chi tiêu quân sự, khi các quốc gia NATO hướng tới mục tiêu chi tiêu quân sự ở mức 5% GDP.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius năm ngoái cáo buộc Nga có thể tấn công một thành viên NATO “sớm nhất là vào năm 2028”.

Mátxcơva phủ nhận mọi ý định tấn công các nước NATO, bác bỏ cáo buộc này là "vô lý" nhằm kích động tâm lý chống Nga. Tổng thống Vladimir Putin tuần trước đã cảnh báo rằng khối này không còn che giấu việc chuẩn bị chiến tranh với Nga và đang sử dụng những tuyên bố sai sự thật về "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc tăng cường quốc phòng.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov hồi tháng 2 cho biết Nga không có lý do gì để tấn công châu Âu trừ khi bị tấn công trước.