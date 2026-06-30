Tòa bác kháng cáo của 6 cựu chiến binh 11 năm ròng rã kêu oan

TPO - Sau hơn 11 năm kêu oan, trong lời nói sau cùng, cả 6 cựu chiến binh tiếp tục khẳng định không phạm tội và đề nghị HĐXX tuyên vô tội. Tuy nhiên, toà bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND khu vực 6 - Lâm Đồng.

Chiều 30/6, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án phúc thẩm lần thứ ba đối với vụ án 6 cựu chiến binh bị truy tố về tội danh "Hủy hoại rừng".

Theo đó, toà bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND khu vực 6 - Lâm Đồng. Sáu bị cáo bị tuyên phạt từ 6 đến 7 tháng tù.

Các bị cáo gồm: Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi), Cao Minh Điến (57 tuổi) và Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi).

Trước đó, khi nói lời sau cùng, cả 6 bị cáo đều khẳng định không thực hiện hành vi như cáo buộc và đề nghị HĐXX tuyên không phạm tội.

Các bị cáo trong vụ án.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 29/6. Tại tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND khu vực 6 - Lâm Đồng.

Theo Viện kiểm sát, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, các kháng cáo không có căn cứ.

Tại phần tranh luận, ông Trịnh Văn Khải - nguyên Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia bào chữa - đề nghị hủy bản án sơ thẩm, tuyên các bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Theo ông Khải, vụ án kéo dài từ năm 2015, đã trải qua 3 phiên sơ thẩm, 3 phiên phúc thẩm và 1 phiên giám đốc thẩm nhưng các bị cáo vẫn kiên trì kêu oan; đồng thời nhiều lần kiến nghị các cơ quan tố tụng giải quyết khách quan, bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội.

Ông Khải cho rằng các bị cáo phát dọn khu đất đang tranh chấp để gây quỹ cho chi hội cựu chiến binh, không nhằm mục đích tư lợi. Hồ sơ vụ án cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn về diện tích rừng bị thiệt hại, dao động từ 0,56ha đến 1,128ha, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định tội danh.

Đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng cho rằng kết luận giám định của ông Huỳnh Văn Triệu từng bị cấp giám đốc thẩm xác định có vi phạm tố tụng, trong khi kết luận giám định sau cùng của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) xác định không đủ cơ sở giám định do thiếu dữ liệu hiện trường. Vì vậy, việc tiếp tục sử dụng kết luận này để buộc tội là chưa bảo đảm khách quan.

Bào chữa cho các bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao, cho rằng hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại rừng, chỉ thuộc trường hợp xử lý hành chính. Bà cũng nêu nhiều mâu thuẫn trong hồ sơ, cho rằng không có căn cứ xác định các bị cáo tiếp tục chặt phá rừng vào tháng 4/2015.

Đối đáp, đại diện Viện KSND tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên quan điểm truy tố, khẳng định ông Huỳnh Văn Triệu là giám định viên hợp pháp, có chuyên môn và chịu trách nhiệm về kết luận giám định. Viện kiểm sát cho rằng kết luận của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) chỉ nêu không đủ căn cứ giám định, không phủ nhận kết luận trước đó; việc cấp sơ thẩm sử dụng làm căn cứ buộc tội là đúng quy định.

Theo cáo trạng, năm 2015, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 (xã Trường Xuân, Đắk Nông cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) họp, thống nhất phát dọn rừng sản xuất bị cho là lấn chiếm để trồng keo gây quỹ.

Trong các tháng 1 và 4/2015, các cựu chiến binh trên tham gia chặt cây bụi, cây nhỏ, dây leo trên diện tích 0,9ha tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710, thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.