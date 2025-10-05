Đại Nội Huế mở cửa miễn phí phục vụ du khách trải nghiệm Trung thu Hoàng cung

TPO - Nhân Tết Trung thu năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí khu vực Đại Nội vào ban đêm trong hai tối 6 và 7/10 để phục vụ người dân và du khách tham gia chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025. Đây là chương trình tái hiện lại không khí Tết Trung thu ở chốn cung đình xưa.

Chiều 5/10, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, từ ngày 6 đến 7/10, đơn vị sẽ mở cửa thêm vào ban đêm ở khu di sản Đại Nội Huế để đón du khách đến trải nghiệm các hoạt động của chương trình Trung thu Hoàng cung Huế năm 2025.

Đại Nội Huế﻿ về đêm.

Theo đó, các hoạt động của chương trình được tổ chức chính tại phủ Nội vụ và miễn phí cho người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm. Du khách có thể di chuyển vào không gian tổ chức sự kiện qua cửa Hòa Bình (khi đi ô tô) hoặc cửa Hiển Nhơn (khi đi xe máy, đi bộ).

Trung thu Hoàng cung Huế 2025 có nhiều hoạt động hấp dẫn như trưng bày đèn lồng, rước đèn, múa lân và các trò chơi truyền thống. Không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng tại phủ Nội vụ diễn ra từ 19h30 đến 22h các tối 6 và 7/10.

Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng các loại đèn lồng đặc trưng của Huế, đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp và đèn truyền thống do nghệ nhân tỉnh Gifu (Nhật Bản) thực hiện.

Cùng với đó, nhiều trò chơi cung đình như đầu hồ, bài vụ, xăm hường, viết thư pháp cũng được tổ chức, tạo không gian trải nghiệm mang đậm sắc thái văn hóa Cố đô.

Tại sân sau phủ Nội vụ, chương trình Đêm rằm Hoàng cung sẽ diễn ra với các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Quảng diễn Lân - Sư - Rồng nhân Tết Trung thu 2025 tại Huế.

Trong khuôn khổ Trung thu Hoàng cung Huế 2025, còn có chương trình quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn trung thu trên các tuyến đường phố phía bắc sông Hương.

Hoạt động quảng diễn Lân - Sư - Rồng diễn ra ở khu vực bờ bắc sông Hương thuộc phường Phú Xuân, TP Huế.

Lộ trình đoàn rước đi qua các điểm gồm di tích Nghinh Lương Đình - đường Trần Hưng Đạo - cầu Gia Hội - công viên Trịnh Công Sơn, với các điểm dừng biểu diễn tại khu vực nhà sách Phương Nam (phía bắc cầu Trường Tiền) và ngã ba Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đăng Lưu (phường Phú Xuân, Huế).