Tết Trung thu: 'Dù có check-in ở đâu, điều quan trọng nhất vẫn là dành thời gian hiện diện bên gia đình'

Thảo Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lấy cảm hứng từ hình ảnh chị Hằng Nga và vầng trăng tròn, tái hiện nét đẹp cổ điển và ý nghĩa đoàn viên của ngày lễ truyền thống này, bộ ảnh của Huỳnh Thị Kim Ngân (sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM) không chỉ là cách để lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ, mà còn là lời nhắn nhủ đến giới trẻ về việc trân trọng những giá trị văn hóa và sự sum vầy gia đình trong dịp Tết Trung Thu.

Hình ảnh chị Hằng Nga và vầng trăng tròn không chỉ là những biểu tượng quen thuộc của Tết Trung thu, mà còn tượng trưng cho sự viên mãn, sum vầy và vẻ đẹp truyền thống. Kim Ngân đã khéo léo lồng ghép những yếu tố này vào bộ ảnh, tạo nên một không gian vừa cổ điển, vừa hiện đại, thơ mộng, mang đậm dấu ấn cá nhân.

08-06-kim-ngan-yem-trrang0239.jpg
Bộ ảnh của Kim Ngân được lấy cảm hứng từ hình ảnh chị Hằng Nga và vầng trăng tròn, tái hiện nét đẹp cổ điển và ý nghĩa đoàn viên của ngày lễ truyền thống này.

Với Kim Ngân, Tết Trung thu là những ký ức tuổi thơ tươi đẹp: "Bộ ảnh là cách mình lưu giữ nét đẹp của văn hóa truyền thống qua lăng kính cá nhân, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong không gian cổ tích của đêm Rằm". Cô nhớ lại những kỷ niệm gắn liền với rước đèn khắp xóm, tiếng trống lân rộn ràng, và khoảnh khắc gia đình sum họp ấm áp bên nhau.

Kim Ngân chia sẻ: "Trung thu tuổi thơ của mình gắn liền với sự náo nức của rước lồng đèn khắp xóm, tiếng trống lân rộn ràng, và khoảnh khắc gia đình sum họp ấm áp, ăn bánh trung thu cùng nhau, lũ trẻ nô đùa hát khúc hát trung thu cùng các bạn ở xóm, trên tay là những chiếc lồng đèn thủ công nhiều hình dáng khác nhau,...". Những ký ức này đã trở thành nguồn cảm hứng để Kim Ngân thực hiện bộ ảnh, với mong muốn tái hiện lại không khí rộn ràng và ấm áp của Tết Trung thu truyền thống.

08-06-kim-ngan-yem-trrang0409.jpg
Với Kim Ngân, Tết Trung thu là những ký ức tuổi thơ tươi đẹp.

Kim Ngân nhận thấy sự thay đổi trong cách giới trẻ đón Tết Trung thu so với thế hệ trước. Nếu như trước đây, Trung Thu chủ yếu diễn ra trong không gian gia đình và chòm xóm, thì ngày nay, giới trẻ đã mở rộng không gian đón Trung thu sang các khu vực công cộng được trang trí, các địa điểm "check-in" mang tính nghệ thuật như: Phố lồng đèn, trung tâm thương mại, và đặc biệt là không gian mạng xã hội - nơi các hình ảnh và câu chuyện được lan tỏa rộng rãi.

Sự thay đổi này không chỉ thể hiện sự phát triển của xã hội mà còn cho thấy sự sáng tạo của giới trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Thay vì chỉ tập trung vào các nghi thức truyền thống như rước đèn, múa lân, phá cỗ,...Giới trẻ ngày nay còn tích cực tham gia vào các trải nghiệm văn hóa kết hợp hiện đại.

08-06-kim-ngan-yem-trrang0276-1.jpg
08-06-kim-ngan-yem-trrang0378.jpg
Nếu như trước đây, Trung Thu chủ yếu diễn ra trong không gian gia đình và chòm xóm, thì ngày nay, giới trẻ đã mở rộng không gian đón Trung thu hơn.

Giới trẻ ngày nay không chỉ đơn thuần tham gia vào các hoạt động truyền thống, mà còn chủ động tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa. Họ tích cực tham gia vào các workshop làm bánh/lồng đèn thủ công, các sự kiện âm nhạc hoặc lễ hội văn hóa, hay các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện nhằm mang Trung thu đến với cộng đồng.

Sự phát triển của công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách giới trẻ lưu giữ và chia sẻ kỷ niệm Trung Thu. So với thế hệ trước, giới trẻ ngày nay có xu hướng "hiện đại hóa" việc lưu giữ kỷ niệm bằng hình ảnh chất lượng cao và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều này không chỉ giúp lan tỏa không khí Trung thu đến nhiều người hơn mà còn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

08-06-kim-ngan-yem-trrang0098.jpg
Sự phát triển của công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách giới trẻ lưu giữ và chia sẻ kỷ niệm Trung Thu.

Kim Ngân hy vọng, bộ ảnh của bản thân sẽ là một lời nhắc nhở quý giá để mỗi người trẻ tạm gác lại những bận rộn và trở về sum họp bên gia đình trong dịp Tết Trung thu. Cô nhấn mạnh rằng, dù có "check-in" ở đâu, điều quan trọng nhất vẫn là dành thời gian thực sự hiện diện bên gia đình, những người thân yêu nhất. Trân trọng sự sum vầy, và dùng chính sự sáng tạo của tuổi trẻ để tô điểm cho bức tranh Trung thu truyền thống thêm phần rực rỡ và ý nghĩa.

Riêng bản thân Kim Ngân cũng có những hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu. Cô thường về ăn cơm với gia đình, tổ chức thi đua làm lồng đèn với các bạn, tham gia các buổi chụp ảnh theo chủ đề như bộ ảnh "Chị Hằng Nga" để lưu giữ kỷ niệm. Bên cạnh đó, cô còn cùng các anh chị tặng bánh trung thu và lồng đèn cho các bé và người vô gia cư ở khu vực.

08-06-kim-ngan-yem-trrang0009.jpg
08-06-kim-ngan-yem-trrang0346.jpg
Kim Ngân hy vọng, bộ ảnh của bản thân sẽ là một lời nhắc nhở quý giá để mỗi người trẻ tạm gác lại những bận rộn và trở về sum họp bên gia đình trong dịp Tết Trung thu.

Cô cũng cho rằng, ý nghĩa của Tết Trung thu không chỉ giới hạn ở việc đoàn viên với gia đình mà còn mở rộng ra việc đoàn viên với bạn bè, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp và thư giãn sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng.

(Ảnh: Kioo Nguyen)

Thảo Trần
