Hai ngày trước Trung Thu, phố lồng đèn Lương Nhữ Học tấp nập giới trẻ Sài Gòn đến tận hưởng không khí lễ hội

SVO - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Trung Thu hằng năm, phố lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP. HCM) lại sáng đèn rực rỡ chào đón khách tham quan. Năm nay, con phố vẫn chứng tỏ sức hút lớn khi là điểm đến hàng đầu được các bạn trẻ TP. HCM lựa chọn đến tham quan.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học nằm trên đoạn giao nhau giữa các con đường nhộn nhịp Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo (phường Chợ Lớn). Cận kề Trung Thu, con phố này lại được trang hoàng rực rỡ bởi muôn vàn các loại lồng đèn.

Theo các tiểu thương nơi đây, Trung Thu năm nay có bán chậm hơn và khách tham quan cũng có phần ít đông hơn do ảnh hưởng của mưa bão.

Khách đến tham quan khu phố thường vào các buổi chiều tối, nếu gặp ngày mưa thì khá vắng khách, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.

Thảo Vy (phường Bình Thới) chia sẻ: “Năm nào, mình cũng cùng bạn bè cũng đến khu Lương Nhữ Học để dạo phố, ăn uống và ngắm đèn. Năm nay, mình thấy có nhiều quầy hàng bán đồ ăn, đồ uống hơn. Giá cả cũng hợp lý. Đặc biệt là tình trạng khó khăn về chỗ gửi xe đã được giải quyết, xung quanh khu này mình thấy có nhiều bãi giữ của phường. Do đó, mình cũng an tâm gửi xe và đi tham quan”.

So với mọi năm, các loại lồng đèn truyền thống lại được khách hàng trẻ ưa chuộng. Loại lồng đèn làm từ tre và giấy kiếng đỏ, cùng với các họa tiết vẽ tay trở thành “must have items” của nhiều bạn trẻ.

Giá của loại lồng đèn truyền thống này sẽ nhỉnh hơn vì được làm thủ công, thường dao động từ vài chục nghìn đồng cho loại nhỏ xíu cầm tay đến gần 1 triệu đồng cho loại kích cỡ lớn hơn.

Dạo quanh một vòng con phố này, lồng đèn truyền thống vẫn được trưng bày nhiều nhất với đủ loai hình dáng bắt mắt, từ hình ông sao, cá chép đến thỏ ngọc, bươm bướm, gà trống…

Ngoài ra, các loại lồng đèn hiện đại hơn sử dụng pin, đèn LED hay lồng đèn vải cũng xuất hiện, với mức giá dao động từ 70.000 đồng đến gần 200.000 đồng.

Tuy vậy, hình dáng của các loại đèn năm nay lại không có nhiều sự mới mẻ, vẫn quanh quẩn ở các mô hình các nhân vật hoạt hình, con lân…

Năm nay, các tiểu thương ở phố lồng đèn này cũng bài trí, tạo khu chụp ảnh riêng để thu hút thêm khách hàng. Nguyễn Huy (phường Phú Lâm) cho biết: “Thay vì phải chen chúc nhau đừng ở trước quầy hàng chụp ảnh như mọi năm. Mình thấy các khu bài trí chụp ảnh cũng tiện hơn cho khách tham quan. Chỉ cần mua lồng đèn ở đó là tha hồ “sống ảo”. Tất nhiên là thời gian chụp cũng phải giới hạn để mọi người không chờ quá lâu”.

Trung Thu mỗi năm phố lồng đèn Lương Nhữ Học đều có thêm nhiều dịch vụ, trải nghiệm mới để thu hút khách tham quan. Con phố này tuy ngắn nhưng luôn là điểm đến gợi nhắc về ký ức Trung Thu truyền thống, được hòa cùng dòng người đón lễ hội tấp nập của các bạn trẻ.