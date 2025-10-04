Người trẻ tự tay ‘nạp’ lại tuổi thơ

SVO - Giữa guồng quay cuộc sống hiện đại, workshop Trung thu không chỉ được xem là hoạt động giải trí theo mùa, mà còn là một lựa chọn thư giãn, nơi nhiều người trẻ tìm về những giá trị truyền thống và tự tạo nên những kỷ niệm mang dấu ấn cá nhân.

Là người hướng dẫn tại các chương trình workshop làm đèn lồng thủ công trước thềm Trung thu, Huyền Trang (sinh năm 2006) nhận thấy đối tượng tham gia rất đa dạng, song các bạn trẻ tuổi và những nhóm bạn bè chiếm số lượng đáng kể. Trang cho biết, các mẫu lồng đèn hiện đại, cơ bản, chất liệu thân thiện với môi trường rất được lòng người lớn và giới trẻ.

Khi được hỏi về giá trị của đồ tự làm, Trang nhấn mạnh vào ý nghĩa tinh thần: “Mình cảm thấy việc tự làm đồ handmade và tham gia workshop này rất có ý nghĩa. Khi mình tự tay bỏ công bỏ sức, mình sẽ lưu lại được rất nhiều kỷ niệm với người thân, chắc chắn sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn nhiều so với việc đi mua lồng đèn có sẵn”.

Workshop không chỉ là nơi làm sản phẩm mà còn là lớp học kỹ năng: “Nhiều khi các bạn làm xong còn không tin nổi là mình đã tự tay làm được chiếc đèn lồng này. Điều đó thôi thúc sự sáng tạo trong các bạn ấy và đồng thời rèn luyện được tính kiên nhẫn”.

Trang cũng chia sẻ thêm rằng đối với các bạn trẻ, workshop là cơ hội để ôn lại kỷ niệm xưa, rèn luyện sự tỉ mỉ, kiên trì và tạo ra trải nghiệm mới mẻ, mang tính chữa lành hiệu quả. Hầu hết các workshop còn ưu tiên sử dụng chất liệu thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường, một điểm cộng lớn với những người trẻ quan tâm đến xu hướng sống xanh.

Nguyễn Thị Loan (sinh năm 2007), sinh viên Đại học Công Đoàn tìm đến workshop như một cách để giải tỏa căng thẳng. Loan biết đến sự kiện qua mạng xã hội và quyết định đăng ký tham gia: “Mọi năm mình mua đồ có sẵn thì cứ thế cầm đi rước. Năm nay, khi mình tham gia workshop, được tự tay làm ra chiếc đèn lồng, mình mới thấy được từng chi tiết người ta làm tỉ mỉ như thế nào. Điều này khiến mình cảm thấy rất thú vị, không hề nhàm chán”.

Chỉ mất chưa đầy 30 phút, bạn trẻ dễ dàng tạo ra chiếc đèn lồng xinh xắn, thân thiện với môi trường và mang dấu ấn cá nhân riêng biệt.

Song song với hoạt động làm lồng đèn Trung thu, workshop làm bánh Trung thu cũng thu hút sự quan tâm lớn từ giới trẻ. Đại diện đơn vị kết hợp tổ chức workshop cho biết: “Sau khi đăng bài và tạo sự kiện trên mạng xã hội, chúng mình thấy có rất nhiều bạn trẻ quan tâm và nhắn tin hỏi về nội dung chi tiết”.

“So với việc mua bánh Trung thu có sẵn, khi làm bánh tự làm, mọi người sẽ được biết các bước cơ bản để làm nên một chiếc bánh nướng, bánh dẻo cầu kỳ ra sao. Nó cần sự tỉ mỉ, tập trung và tâm huyết rất lớn của người làm”, đại diện đơn vị tổ chức cho hay.

Các nhóm bạn trẻ rủ nhau cùng tham gia hoạt động tự làm bánh Trung thu.

Quá trình làm bánh được tối ưu hóa để người tham gia có thể tập trung vào những khoảnh khắc trải nghiệm nhất, như gói nhân và tạo hình. Khi thưởng thức thành quả, mọi người dễ cảm thấy vui và ngon miệng hơn vì đó là sản phẩm do chính mình tự tay làm ra.

Chi phí tham gia các workshop Trung thu thường dao động từ 120.000 đến 600.000 VNĐ, tùy thuộc vào đặc điểm, loại nguyên liệu và độ phức tạp của sản phẩm. Tuy nhiên, giá trị mà các workshop thủ công này mang lại đã vượt qua ý nghĩa của một hoạt động giải trí đơn thuần. Thông qua việc tự tay làm lồng đèn hay nặn bánh Trung thu, người trẻ không chỉ tái tạo ký ức tuổi thơ mà còn tự tạo ra những dấu ấn cá nhân độc đáo cho mùa trăng tròn.

(Ảnh: NVCC)