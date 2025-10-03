Những bài hát hay nhất của chúng ta còn chưa được hát

SVO - Bạn có thể chào mừng tương lai của mình như bạn sẽ chào mừng một người bạn mới không?

Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Hubert Humphrey được biết đến là một người có niềm đam mê với cuộc sống mà không ai, hoặc không gì, có thể dập tắt được. Có lần, ông nói chuyện về "những ngày xưa yêu dấu". Ông nói: "Ai cũng miêu tả những ngày xưa thì thật là tốt đẹp. Nhưng hãy tin tôi, chúng chẳng bao giờ tốt đẹp đến thế. Những ngày mới tốt đẹp là ngày hôm nay, và những ngày tốt hơn sẽ đến vào ngày mai. Những bài hát hay nhất của chúng ta còn chưa được hát đâu".

Đúng là một tinh thần tuyệt vời. Những bài hát hay nhất của chúng ta còn chưa được hát đâu! Trong khi một tinh thần khá là khác biệt lại được tìm thấy trong một trang quảng cáo trên tạp chí kinh doanh: đó là hình ảnh một em bé mới sinh, bên dưới có dòng chữ: "Chỉ còn 22.463 ngày nữa là đến lúc về hưu rồi". Hình ảnh quảng cáo rất dễ thương, nhưng nó lại nhằm vào một tinh thần tiêu cực phổ biến của con người ngày nay. Đó là tinh thần của sự lo lắng và ngần ngại. Đó là một tinh thần dường như nói với chúng ta: "Bạn không biết được là tương lai đem tới điều gì. Nó có thể rất ảm đạm, thậm chí là thảm họa. Hãy chuẩn bị thật cẩn thận".

Tôi đã luôn tin vào tương lai. Và tôi sẽ chờ đợi nó với nhiều kỳ vọng. Tại sao tôi lại không nên kết bạn với tương lai của mình cơ chứ? Dù gì đi nữa, thì tôi cũng dành tất cả phần đời còn lại của mình ở đó cơ mà.

Tôi rất thích câu chuyện về một vị giáo sĩ từ thời những năm 1870. Hàng năm, ông đều tới thăm một trường đại học quen thuộc và ở nhà của hiệu trưởng.

Vị giáo sĩ này có cách suy nghĩ hơi thiếu lạc quan và ông không mấy tin tưởng vào sự tốt đẹp của tương lai. Vào một trong những lần tới thăm, ông nói với vị hiệu trưởng của trường đại học rằng tất cả những thứ có thể được phát minh ra thì đã được phát minh ra rồi.

Vị hiệu trưởng không đồng ý, ông đáp:

- Trong 50 năm nữa, con người có thể sẽ học cách bay như loài chim vậy.

Cách nói chuyện đó khiến vị giáo sĩ không hài lòng. Ông nhấn mạnh:

- Việc bay lượn là chỉ dành cho loài chim và những thiên thần. Anh có học hành mà sao lại suy nghĩ kỳ cục như thế?

Tên của vị giáo sĩ đó là Milton Wright. Cái tên đó có thể không gợi lên gì nhiều đối với bạn, nhưng ở nhà, vị giáo sĩ này có hai người con trai rất năng động và ham học hỏi. Hai người đó tên là Orville và Wilbur – họ tin rằng những bài hát hay nhất của chúng ta còn chưa được hát. Hai anh em Orville và Wilbur Wright thì bạn biết chứ? Phần còn lại của chuyện này là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Và bạn biết câu chuyện đó có kết quả thế nào, phải không?

Bạn có tin rằng những bài hát hay nhất của chúng ta còn chưa được hát? Bạn có vui mừng chào đón ngày mai, và những ngày mai nữa? Vì nói cho cùng, những ngày mới tốt đẹp là ngày hôm nay, và những ngày tốt hơn sẽ đến vào ngày mai mà.

*Anh em Orville và Wilbur Wright là những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được. Họ được coi là hai trong số những người làm thay đổi thế giới.