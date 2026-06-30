Concert Thanh xuân để lại ấn tượng mạnh mẽ

TPO - Không còn tiếng nhạc, ánh đèn sân khấu cũng tắt, hơn 20.000 khán giả đã rời trường đua F1 Mỹ Đình, nhưng concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức dường như vẫn chưa kết thúc.

Ba ngày sau đêm diễn, mạng xã hội vẫn ngập tràn video, hình ảnh và những dòng chia sẻ đầy cảm xúc về concert Thanh xuân. Điều được nhắc đến nhiều nhất không chỉ là một concert được đầu tư hoành tráng, mà là cảm giác "được sống trong thanh xuân", hòa vào hàng vạn người cùng hát về đất nước, tuổi trẻ và khát vọng cống hiến.

Có những đêm nhạc kết thúc khi ca sĩ cúi chào khán giả. Nhưng cũng có những chương trình chỉ thực sự bắt đầu sau khi sân khấu khép màn. Concert Thanh xuân dường như thuộc về trường hợp thứ hai.

Khoảnh khắc biển người cùng chung nhịp đập ở concert Thanh xuân.

Hơn 20.000 khán giả có mặt trực tiếp tại trường đua F1 Mỹ Đình. Hàng chục nghệ sĩ, hàng nghìn vũ công, diễn viên, tình nguyện viên cùng tạo nên một đại nhạc hội quy mô lớn. Đó là nền tảng vững chắc để tạo nên một "bữa tiệc âm nhạc" bùng nổ. Ba ngày sau concert, hiệu ứng vẫn lan rộng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận tích cực về tổng thể chương trình và dư âm đọng lại.

Đó không đơn thuần là sự bùng nổ của một đêm nhạc. Đó là dư âm của một trải nghiệm đáng nhớ.

Dư âm concert Thanh xuân

Khi hơn 20.000 khán giả gần như đã rời trường đua F1 Mỹ Đình, chúng tôi cố giữ lại vài người để hỏi về cảm xúc sau đêm diễn.

Kim Ngân (23 tuổi, đến từ Phú Thọ) xúc động khi nhắc tới khoảnh khắc ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ vang lên. Nhóm ca sĩ Lâm Phúc, Khánh Chi, Ali Thục Phương cùng nhóm thiếu nhi CLB Búp sen hồng cất giọng cùng sự đồng hành của hàng vạn khán giả. Trên sân khấu quy tụ hàng trăm vũ công, đưa lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ngập tràn.

"Lúc ấy, từ em nhỏ đến người lớn tuổi đều đồng thanh cất tiếng hát. Tinh thần Việt Nam trong tôi bùng cháy dữ dội", Kim Ngân nói.

Những khoảnh khắc làm nên đêm concert bùng nổ.

Rất nhiều bạn trẻ vỡ òa cảm xúc vì niềm tự hào dân tộc, thông qua loạt ca khúc ở concert Thanh xuân. Thông qua Tiền Phong, họ không ngại chia sẻ về những dự định cá nhân sau concert. Có người nói sẽ học tập chăm chỉ hơn. Có người khẳng định muốn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn. Và có bạn trẻ chỉ nói ngắn gọn: "Em thấy mình phải sống xứng đáng với tuổi trẻ".

Bạn Trang, một khán giả vượt hơn 45 km từ Bắc Giang xuống Hà Nội để dự concert Thanh xuân. Trả lời Tiền Phong, cô nói điều đọng lại lớn nhất sau đêm nhạc ở Trường đua F1 Mỹ Đình là cảm giác đứng giữa "biển người" và cùng họ hòa chung nhịp đập. "Ngọn lửa tuổi trẻ trong tôi đã mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ bản thân cần cố gắng để cống hiến cho quê hương, đất nước", Trang nói.

Bạn Hằng Nguyễn, sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển, nhận xét đây là concert thật sự đáng nhớ trong nhiều chương trình cô từng tham dự. Còn Phương Linh (Phú Thọ), người xếp hàng từ giữa trưa để chờ thần tượng, chỉ mỉm cười khi nhắc lại đêm diễn: "Mọi sự chờ đợi của tôi đã được đền đáp".

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, điều còn đọng lại trong lòng rất nhiều khán giả là ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ. Đó là điều sau cùng mà concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức hướng đến. Kịch bản concert Thanh xuân được xây dựng bài bản, qua hàng chục tiết mục không chỉ là sự bùng nổ nhất thời trong âm nhạc, mà gắn với những thông điệp ý nghĩa để gửi gắm đến hơn 20.000 khán giả.

Sức hút mạnh mẽ hậu concert Thanh xuân

Không chỉ khán giả, những người đứng trên sân khấu hôm ấy cũng mang theo nhiều cảm xúc sau đêm diễn. Võ Hạ Trâm kể rằng nhìn nhìn vào sân khấu từ xa, cô phấn khích vì sự hoành tráng và chỉn chu của chương trình.

"Từ xa nhìn lên sân khấu, tôi phải wow lên vì quá đẹp và hoành tráng. Báo Tiền Phong lần đầu tổ chức concert mà đã chuyên nghiệp như vậy. Tôi hy vọng concert Thanh xuân sẽ xây dựng nên chuỗi concert, là điểm đến của giới trẻ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Võ Hạ Trâm, chủ đề của chương trình gợi lại những ký ức đẹp về tuổi trẻ và tạo nên sự kết nối rất tốt giữa nhiều thế hệ khán giả.

Đứng trước biển người ở trường đua F1, Đông Hùng nhìn thấy hình ảnh của mình vào những năm tháng tuổi đôi mươi. Nam ca sĩ cho rằng để lan tỏa điều tích cực, không nhất thiết phải là người nổi tiếng, chỉ cần mỗi người sống chân thành, không ngừng học hỏi và chia sẻ những điều tốt đẹp với cộng đồng.

Lâm Phúc nói rằng được góp mặt trong concert Thanh xuân là niềm tự hào cho nghệ sĩ trẻ như anh. Anh hạnh phúc khi được đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam cất lên tiếng hát của những người dám nghĩ, dám làm, trước hàng vạn khán giả.

Trong khi đó, Double2T cho biết sân khấu concert Thanh xuân giúp anh được sống lại những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Với nam rapper, sự kết hợp giữa những ca khúc hiện đại và âm nhạc về quê hương, đất nước tạo nên nguồn năng lượng đặc biệt.

Trong khi đó, ca sĩ Minh Ngọc cho biết bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 20.000 khán giả tiếp thêm động lực để cô tiếp tục nỗ lực trong vai trò của ca sĩ, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người trẻ.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh ở concert Thanh xuân.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh cho biết với cô, concert Thanh xuân là một trong những ký ức đẹp của tuổi trẻ.

"Là người trẻ và may mắn bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi luôn trân trọng những giá trị của thanh xuân. Tôi choáng ngợp trước không gian âm nhạc được đầu tư chỉn chu, mãn nhãn với những tiết mục sôi động và màn pháo hoa rực rỡ. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là được hòa cùng hàng vạn khán giả, được gặp những nghệ sĩ mình yêu mến như Quang Hùng MasterD, buitruonglinh... Với tôi, concert Thanh xuân là dấu ấn đẹp của tuổi trẻ", cô chia sẻ.

Ba ngày sau concert Thanh xuân, loạt video ghi lại các màn trình diễn tiếp tục lan tỏa mạnh trên TikTok, Facebook và YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Điều được nhắc đến nhiều hơn cả vẫn là cảm xúc họ nhận lại trong vài giờ ở Trường đua F1 Mỹ Đình.

Có người xem lại video để tìm hình ảnh của mình giữa biển người. Có người muốn nghe lại một bài hát. Có người chỉ muốn sống lại khoảnh khắc hàng vạn khán giả cùng cất tiếng hát.

Có lẽ đó là điều mà bất kỳ chương trình âm nhạc nào cũng hướng đến - khi sân khấu tắt đèn, dư âm đọng lại trong lòng khán giả vẫn mạnh mẽ.