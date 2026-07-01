Gia đình Tổng thống Mỹ Trump có thu nhập 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền mã hóa

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump báo cáo thu nhập hơn 1,4 tỷ USD từ các dự án tiền mã hóa của gia đình trong năm qua, cho thấy phần lớn nguồn thu của ông hiện đến từ tài sản số, trong khi lĩnh vực này hưởng lợi từ những chính sách do chính quyền Mỹ ban hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị bitcoin năm 2024. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được Reuters tổng hợp từ bản kê khai tài chính mới nhất, công bố ngày 30/6.

Bản kê khai tài chính thường niên năm 2025 gửi Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ cho thấy các công ty của Tổng thống Trump đã thu về gần 800 triệu USD từ World Liberty Financial - dự án tiền điện tử do ông và các con trai đồng sáng lập.

Khoản thu này bao gồm hơn 520 triệu USD từ việc bán token tiền mã hóa và hơn 250 triệu USD từ việc bán cổ phần trong hoạt động kinh doanh của World Liberty, trong đó các thành viên gia đình ông Trump cũng được hưởng một phần doanh thu.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn khai báo 635 triệu USD thu được từ việc bán các đồng meme coin Trump.

Bản kê khai cho thấy tiền điện tử đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu thu nhập của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Trong bản kê khai công bố vào tháng 6 năm ngoái, ông chỉ báo cáo 57,35 triệu USD từ việc bán token của World Liberty. Con số này đã tăng vọt lên hơn 500 triệu USD trong hồ sơ năm nay.

Trước đó, theo ước tính của Reuters, gia đình ông Trump đã thu về ít nhất 2,3 tỷ USD từ các dự án liên quan đến tiền mã hóa kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025.

Sau khi nhậm chức, ông Trump đã triển khai nhiều chính sách có lợi cho ngành tiền mã hóa, bao gồm xây dựng khung pháp lý liên bang đối với stablecoin, giảm mức độ giám sát và thực thi quy định của Bộ Tư pháp Mỹ và Uỷ ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ trong lĩnh vực này.

Bản kê khai cũng cho thấy Tổng thống Trump thu về hơn 80 triệu USD từ các thỏa thuận dàn xếp với nhiều công ty truyền thông, cùng hàng triệu đô la từ hoạt động cấp phép sử dụng thương hiệu của công ty ông cho các hãng phát triển bất động sản ở nước ngoài.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định: “Tổng thống và gia đình ông chưa từng, cũng sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ hành vi xung đột lợi ích nào. Tổng thống Trump đã đưa nước Mỹ trở thành thủ phủ tiền mã hóa của thế giới thông qua các sắc lệnh hành pháp một cách đáng tự hào”.

Bà Kelly cũng nhấn mạnh: “Mọi quyết định của Tổng thống Trump và chính quyền đều được đưa ra vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ. Những người tự xưng là ‘phóng viên’ đưa ra nhận định ngược lại chỉ đang lặp lại những luận điệu cũ kỹ, sai sự thật mà đảng Dân chủ và truyền thông truyền thống đã sử dụng suốt 1 thập kỷ qua”.

Trước đây, Nhà Trắng khẳng định công việc kinh doanh của Tổng thống Trump hiện do các con ông quản lý. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn là người thụ hưởng cuối cùng các tài sản được đưa vào quỹ tín thác nhận nguồn thu.

Dù tiền mã hóa hiện là nguồn thu lớn nhất của Tổng thống Trump, các hoạt động kinh doanh truyền thống, đặc biệt là bất động sản, sân golf và khu nghỉ dưỡng, vẫn tiếp tục mang lại doanh thu hàng triệu đô la.

Ông Trump báo cáo doanh thu từ các sân golf và khu nghỉ dưỡng tăng 15%, đạt hơn 500 triệu USD trong năm 2025. Mức tăng mạnh nhất ghi nhận tại các câu lạc bộ mà ông thường xuyên lui tới kể từ khi nhậm chức.

Doanh thu của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông Trump gọi là “Nhà Trắng mùa Đông”, tăng từ 50 triệu USD năm 2024 lên 77 triệu USD năm 2025. Trong khi đó, doanh thu tại câu lạc bộ Trump International Golf Club West Palm Beach tăng 27%. Ngược lại, doanh thu tại sân golf của ông ở Los Angeles giảm trong năm qua.

Tháng 4 vừa qua, ông Trump đón tiếp những người chiến thắng trong cuộc thi meme coin thường niên lần thứ hai tại Mar-a-Lago.

Đại diện The Trump Organization cho biết bản kê khai tài chính lần này “một lần nữa khẳng định cam kết minh bạch của chúng tôi. Với gần 1.000 trang, đây là một trong những báo cáo công bố tài chính toàn diện nhất từng được đệ trình và thể hiện mức độ minh bạch tài chính chưa từng có trong lịch sử các đời tổng thống Mỹ”.

Người phát ngôn của World Liberty Financial từ chối bình luận.

Ông Don Fox, cựu quyền lãnh đạo Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, cho rằng trường hợp của Tổng thống Trump cho thấy đã đến lúc cần cải cách sâu hơn về đạo đức công vụ, theo hướng hạn chế các loại hình đầu tư mà tổng thống và phó tổng thống được phép tham gia.