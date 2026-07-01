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Pháp luật

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Từ hôm nay, người dân có thể sử dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử thay bản giấy

Thanh Hà

TPO - Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng, lưu trữ và thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử.

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Cán bộ Công an TP Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Từ hôm nay (1/7/2026), Luật số 107/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực.

Luật được sửa đổi với nhiều nội dung quan trọng, hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trong đó, thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp được rút ngắn còn tối đa 5 ngày làm việc (trước đây là 10 ngày). Đối với trường hợp phải xác minh thông tin, thời hạn xác minh được thực hiện theo quy định của Luật.

Ngoài ra, luật quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên được tự mình thực hiện quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

Đáng chú ý, phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng, lưu trữ và thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử.

Nghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong các quan hệ dân sự, lao động

Luật cũng nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cấp cho cá nhân theo yêu cầu - PV), trừ trường hợp pháp luật có quy định.

Theo cơ quan chức năng, quy định này góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời hạn chế việc lạm dụng phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong các quan hệ dân sự, lao động.

Hiện nay, để kịp thời giải đáp những vướng mắc của công dân trong quá trình triển khai Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi, bổ sung, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì đường dây nóng hỗ trợ người dân qua các số điện thoại 02433.966.669 hoặc 02438.616.986, hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thanh Hà
#Chuyển đổi số trong thủ tục hành chính #Phiếu lý lịch tư pháp điện tử #Cải cách thủ tục hành chính #Bảo vệ quyền con người và quyền công dân #Tiến bộ pháp lý và công nghệ

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