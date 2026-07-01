Từ hôm nay, khám ngoại trú cũng được thanh toán bảo hiểm y tế

TPO - Từ ngày 1/7/2026, hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều quyền lợi hơn cho người tham gia, đặc biệt đối với các trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến và những lần khám có chi phí thấp. Các cơ sở y tế cũng đã chủ động nâng cấp hệ thống, chuẩn bị nhân lực và thuốc men nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh theo quy định mới.

Một trong những điểm đáng chú ý là người có thẻ BHYT khi khám ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản đạt từ 50 điểm xếp hạng trở lên, cơ sở tạm xếp cấp cơ bản hoặc cơ sở cấp chuyên sâu từng được xếp tuyến tỉnh trước ngày 1/1/2025 sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng theo quy định.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), đây là thay đổi quan trọng giúp mở rộng phạm vi thụ hưởng của người dân. Trước đây, nhiều trường hợp khám ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh phải tự thanh toán toàn bộ chi phí. Việc được Quỹ BHYT hỗ trợ từ ngày 1/7 sẽ góp phần giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Từ ngày 1/7, người bệnh được hưởng nhiều chính sách BHYT có lợi.

Bên cạnh đó, chính sách mới cũng nâng mức hỗ trợ đối với các lần khám chữa bệnh có tổng chi phí dưới 379.500 đồng. Quy định này được áp dụng cho cả trường hợp khám đúng tuyến và trái tuyến.

Đối với người khám chữa bệnh đúng tuyến, nếu tổng chi phí của một lần khám không vượt quá 379.500 đồng thì Quỹ BHYT sẽ thanh toán toàn bộ chi phí trong phạm vi được hưởng. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh không còn phải chi trả phần đồng chi trả như trước đây. Chẳng hạn, người thuộc nhóm được hưởng 80% BHYT nếu phát sinh chi phí khám 370.000 đồng trước đây vẫn phải tự thanh toán 74.000 đồng, nhưng từ nay khoản chi phí này sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100%.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết quy định này áp dụng đối với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tất cả các cấp chuyên môn kỹ thuật, từ tuyến ban đầu, cấp cơ bản đến cấp chuyên sâu.

Những người tham gia BHYT liên tục từ đủ 5 năm trở lên cũng được hưởng thêm quyền lợi. Theo đó, khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá mức tương đương 6 tháng lương cơ sở, hiện là 15,18 triệu đồng, Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

Ngoài ra, mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Trường hợp người bệnh được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật, Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng với mức tối đa bằng 45 tháng lương cơ sở, tương đương 113,85 triệu đồng.

Quy định mới đồng thời làm rõ cơ chế thanh toán trực tiếp trong một số trường hợp đặc thù, như người bệnh điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu chưa kí hợp đồng BHYT hoặc chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định. Mức thanh toán sẽ được xác định dựa trên tỷ lệ lương cơ sở, bảo đảm cân đối giữa quyền lợi của người tham gia và khả năng chi trả của Quỹ BHYT.

Để triển khai chính sách mới, nhiều bệnh viện đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Bác sĩ, TS. Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, nhận định đây là bước tiến quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và bình đẳng hơn.

Theo ông Thường, mỗi ngày Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú cho khoảng 1.100 bệnh nhân, trong đó người khám trái tuyến chiếm khoảng 25%. Khi quy định mới có hiệu lực, lượng bệnh nhân khám trái tuyến được dự báo sẽ tăng thêm khoảng 30-35%.

Để đáp ứng nhu cầu này, bệnh viện đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung nguồn nhân lực và chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế. Hệ thống phần mềm quản lý đã được kết nối với cơ sở dữ liệu BHYT quốc gia, cho phép tự động xác định thông tin bảo hiểm và tính toán mức hưởng của từng người bệnh ngay trong quá trình tiếp nhận, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Bệnh viện hiện có khả năng phục vụ khoảng 2.000 lượt khám mỗi ngày. Đối với các loại thuốc chuyên khoa hoặc thuốc đặc trị chưa có trong danh mục hiện hành, đơn vị sẽ thực hiện quy trình mua sắm theo thủ tục rút gọn để bảo đảm người bệnh được điều trị kịp thời, không làm gián đoạn quá trình chăm sóc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, công tác chuẩn bị cũng đã được hoàn tất. Đại diện bệnh viện cho biết hệ thống công nghệ thông tin đã được cập nhật để bổ sung nhóm đối tượng khám ngoại trú trái tuyến được hưởng quyền lợi BHYT theo chính sách mới.

Bệnh viện xây dựng phương án sẵn sàng tiếp nhận lượng bệnh nhân ngoại trú tăng thêm từ 10-20% mà vẫn bảo đảm hoạt động ổn định, không xảy ra quá tải. Toàn bộ quy trình đăng ký và tiếp đón người bệnh đều được số hóa, giúp việc tiếp nhận người khám đúng tuyến và trái tuyến diễn ra trên cùng một hệ thống, không có sự phân biệt.

Trong 5 năm gần đây, số lượng người đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tăng gấp đôi. Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.000 lượt người bệnh, có thời điểm vượt mốc 3.500 lượt.