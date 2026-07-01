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Sức khỏe

Từ thể thao đỉnh cao đến đời sống hằng ngày, ACC 20 năm chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp người Việt

P.V

Có những mục tiêu rất lớn, đầy đam mê và bứt phá. Và cũng có những mong muốn rất bình dị, chỉ đơn giản là được vận động một cách tự do, không giới hạn bởi cơn đau. Dù mục tiêu khác nhau, điểm chung của họ vẫn là khát khao duy trì khả năng vận động để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Đó cũng là định hướng mà Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ ACC theo đuổi suốt 20 năm qua với vị thế "Expert in Motion - Chuyên gia về chuyển động".

Khi nhà vô địch cược vào "phép màu 10 ngày"

"Em chỉ có đúng 10 ngày, em cần một phép màu."

Đó là lời của Đương kim Vô địch Triathlon Quốc gia Lâm Quang Nhật khi tìm đến ACC trước một giải đấu quan trọng. Nhiều năm sống chung với thoát vị đĩa đệm kèm trượt và lệch đốt sống L4-L5, anh vẫn đau dai dẳng dù từng điều trị gần 10 tháng ở nước ngoài.

Đội ngũ bác sĩ ACC đã xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, kết hợp Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic), phục hồi chức năng và các giải pháp hỗ trợ vận động, giúp anh trở lại tập luyện an toàn.

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Vận động viên Triathlon Lâm Quang Nhật trong quá trình phục hồi vận động tại ACC trước khi trở lại thi đấu (Ảnh: ACC)

"Phép màu" ấy đến từ sự kết hợp giữa nỗ lực của người vận động viên và một lộ trình điều trị phù hợp. Kết quả, Quang Nhật trở lại thi đấu, phá kỷ lục quốc gia lần thứ ba vào cuối năm 2025 và tiếp tục hoàn thành VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 với thành tích 4 giờ 13 phút 44 giây.

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Sau quá trình phục hồi, Lâm Quang Nhật trở lại thi đấu và tiếp tục chinh phục những cột mốc mới ở các giải đấu sức bền (Ảnh: Lâm Quang Nhật)

Với người cao tuổi, chất lượng sống bắt đầu từ những điều bình dị

Nếu với vận động viên, chuyển động gắn liền với thành tích, thì với người cao tuổi, đó là khả năng đi lại dễ dàng, tự chăm sóc bản thân và duy trì cuộc sống độc lập.

Đó cũng là hành trình của cô Nguyễn Thị Út (TP.HCM). Trong nhiều năm, cô thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề về cột sống, khiến mỗi bước đi và sinh hoạt hằng ngày trở thành một thử thách. Với người cao tuổi, những cơn đau kéo dài hay sự hạn chế vận động thường đến một cách âm thầm, từng chút làm giảm sự chủ động và thu hẹp những niềm vui quen thuộc. Khi cơ thể không còn linh hoạt như trước, chất lượng cuộc sống cũng dần thay đổi từ những điều bình dị nhất.

Sau khi thăm khám, bác sĩ tại ACC xây dựng phác đồ điều trị kết hợp Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic) cùng Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng dựa trên thể trạng và nhu cầu vận động của cô. Các bài tập được thiết kế nhằm hỗ trợ cải thiện sức mạnh cơ, khả năng kiểm soát vận động và hỗ trợ người bệnh từng bước lấy lại sự linh hoạt trong sinh hoạt thường ngày.

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Cô Nguyễn Thị Út và bác sĩ Marc Tafuro tại ACC (Ảnh: ACC)

Với nhiều người cao tuổi, chất lượng sống đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà chỉ đơn giản là có thể bước đi tự tin hơn, sinh hoạt chủ động hơn và tận hưởng cuộc sống cùng gia đình.

20 năm khẳng định vị thế “Chuyên gia về chuyển động”

Sau hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Hệ thống Phòng Khám ACC khẳng định vị thế “Expert in Motion - Chuyên gia về chuyển động”, hướng đến việc đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp - cột sống, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống.

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ACC khẳng định vị thế “Expert in Motion - Chuyên gia về chuyển động”, hướng đến việc đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe xương khớp (Ảnh: ACC)

Theo bác sĩ Rob Sleiman - Giám đốc Y khoa tại ACC, chuyển động là nền tảng của cuộc sống. Vì vậy, đội ngũ bác sĩ tại ACC xây dựng lộ trình điều trị cá nhân hóa cho từng người bệnh, dựa trên nguyên nhân đau, thể trạng và mục tiêu vận động riêng. Dù là vận động viên trở lại thi đấu, nhân viên văn phòng làm việc không còn đau nhức hay người cao tuổi tự tin sinh hoạt hằng ngày, mục tiêu cuối cùng vẫn là hỗ trợ người bệnh giảm đau, phục hồi vận động và nâng cao chất lượng sống bền vững.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) – Thành viên Tập đoàn FV

Website: www.acc.vn>

Phòng khám ACC Nguyễn Du - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 99 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3939 3930 | Hotline: +84 946 740 066

Phòng khám ACC Tản Đà - TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1, Tản Đà Court, 86 Tản Đà, Phường Chợ Lớn

Số điện thoại: (028) 3838 3900 | Hotline: +84 941 970 909

Phòng khám ACC Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 1 và 2 - Tòa nhà HDI Tower, 55 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng

Số điện thoại: (024) 3265 6888 | Hotline: +84 965 688 828

P.V
#sức khỏe xương khớp #phòng khám ACC #chăm sóc vận động #phục hồi chức năng #đau lưng #thoát vị đĩa đệm #chỉnh hình

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