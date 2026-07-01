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Pháp luật

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Triệt phá xưởng sản xuất sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn tại Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Ngày 1/7, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh với quy trình khép kín từ sản xuất, đóng gói đến tiêu thụ qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Hàng chục nghìn sản phẩm giả cùng số lượng lớn nguyên liệu, máy móc đã bị thu giữ.

Đường dây trải dài từ Ninh Bình đến Hà Nội

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Xưởng sản xuất sữa tắm giả, dầu gội giả tại Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo (SN 1993, trú xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) và Lương Văn Khải (SN 2007, trú xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội "Sản xuất hàng giả" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an phường Trường Thi phát hiện đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

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Công cụ sản xuất dầu gội đầu, sữa tắm giả.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Thảo là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây. Thảo chịu trách nhiệm nhập hóa chất, nguyên liệu, bao bì, tem nhãn, trực tiếp pha chế các dung dịch để sản xuất sữa tắm, dầu gội giả trước khi đóng chai, dán nhãn và đưa ra thị trường.

Lương Văn Khải được xác định là người giúp sức tích cực, phụ trách quản lý kho hàng, điều hành hoạt động tại xưởng sản xuất, đồng thời tuyển dụng và quản lý lao động thời vụ.

Qua điều tra, lực lượng chức năng làm rõ đường dây tổ chức sản xuất và tiêu thụ theo mô hình khép kín tại nhiều địa điểm ở tỉnh Ninh Bình và TP Hà Nội. Tại tỉnh Ninh Bình, nhóm đối tượng bố trí ba cơ sở, gồm một xưởng sản xuất và hai kho dùng để tập kết hàng hóa, dán tem nhãn, hoàn thiện sản phẩm.

Trong khi đó, tại xã Hoài Đức (TP Hà Nội), đường dây thiết lập bốn địa điểm phục vụ trung chuyển, lưu kho thành phẩm, điều hành hoạt động kinh doanh, chạy quảng cáo, chốt đơn và chăm sóc khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Mặc dù mỗi cơ sở đảm nhiệm một công đoạn riêng, toàn bộ hệ thống được vận hành chặt chẽ, tạo thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ hàng giả chuyên nghiệp.

Thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng nhiều hóa chất, máy móc

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Khải. Ảnh: CACC.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai 7 tổ công tác khám xét khẩn cấp tại 7 địa điểm ở Ninh Bình và Hà Nội. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 chai sữa tắm, dầu gội thành phẩm và bán thành phẩm, hàng chục nghìn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy khuấy trộn, thiết bị chiết rót, đóng chai, dán tem và đóng gói.

Điều tra bước đầu cho thấy, mặc dù mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu khác nhau, các sản phẩm đều được pha chế từ cùng một công thức hóa chất. Sau khi trộn nguyên liệu bằng máy, các đối tượng tiến hành chiết rót, đóng chai, dán nhãn giả rồi tiêu thụ trên phạm vi cả nước thông qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

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Phạm Thị Thảo tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Thảo trực tiếp sản xuất các loại sữa tắm, dầu gội giả nhưng không sử dụng chính những sản phẩm do mình làm ra, cho thấy nhận thức rõ về nguy cơ, chất lượng và mức độ mất an toàn của các sản phẩm này.

Kết quả xác minh với đơn vị được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, phân phối chính thức tại Việt Nam, cùng kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, bước đầu xác định 1.001 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Hatomugi thu giữ tại kho hàng trên đường Phan Đình Phùng (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Sản xuất hàng giả mỹ phẩm #Đường dây buôn bán mỹ phẩm giả #Chống hàng giả và xử lý pháp luật #Hoạt động phạm tội liên tỉnh #Thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả

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