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Xã hội

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp

Trường Phong - Như Ý

TPO - Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Hội nghị cũng sẽ tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Thực tiễn cho thấy, sau một năm triển khai, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng.

Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh.

Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị.

Cùng với đó tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua sơ kết 1 năm, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận còn nhiều vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh. Bộ máy đã được sắp xếp nhưng chất lượng vận hành chưa đồng đều. Số lượng đầu mối tổ chức bộ máy đã giảm nhưng hiệu quả quản trị chưa đạt yêu cầu. Thẩm quyền được phân cấp song nguồn lực, năng lực và công cụ thực thi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung đánh giá kỹ lưỡng về tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch, cụ thể của thể chế pháp luật hiện hành, nhất là pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp; tài chính-ngân sách; phân cấp, phân quyền và ranh giới thẩm quyền giữa Trung ương, địa phương.

Cùng với đó, cần đánh giá chi tiết, cụ thể về năng lực thực thi ở cấp xã so với nhiệm vụ được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực văn hóa - xã hội v.v… gắn với chỉ tiêu biên chế, số lượng cán bộ chuyên môn sâu, bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu thực tiễn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển, để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nghiên cứu, bổ sung thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm...

Trường Phong - Như Ý
#Bộ Chính trị #Hội nghị toàn quốc sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp #Chính quyền địa phương 2 cấp

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