Cà Mau vận hành phần mềm KPI đánh giá công chức

TPO - Từ ngày 1/7, tỉnh Cà Mau chính thức thí điểm phần mềm đánh giá KPI tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương. Hệ thống được kỳ vọng sẽ thay đổi phương thức đánh giá công chức theo hướng định lượng, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 1/7, tại UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), nhiều cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu ngày làm việc bằng việc đăng nhập vào phần mềm KPI để cập nhật, theo dõi các nhiệm vụ được giao. Qua phần mềm này, công việc hằng ngày được ghi nhận, từng đầu việc từ xử lý hồ sơ, tham mưu văn bản đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ đều được ghi nhận ngay, không còn chờ đến cuối năm để tổng hợp, đánh giá, dựa vào báo cáo cá nhân, đánh giá của tập thể, nhìn nhận của lãnh đạo.

Công chức Cà Mau tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm KPI.

Phường Tân Thành là một trong 6 cơ quan, đơn vị được tỉnh Cà Mau lựa chọn thí điểm phần mềm đánh giá KPI theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Việc đưa hệ thống vào vận hành được kỳ vọng sẽ đổi mới cách đánh giá công chức theo hướng định lượng, minh bạch và gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bà Cao Thị Nhiệm - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Tân Thành cho biết, trước đây việc đánh giá cán bộ, công chức chủ yếu thực hiện vào cuối năm, dựa trên các tiêu chí định tính, nên khó phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân.

Theo bà Nhiệm, với phần mềm KPI, toàn bộ quá trình thực hiện công việc được theo dõi thường xuyên qua các tiêu chí cụ thể về tiến độ, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, việc đánh giá có thể thực hiện theo tháng, quý và năm thay vì chỉ tập trung vào cuối năm.

"Phần mềm giúp việc đánh giá khách quan hơn vì gắn trực tiếp với kết quả công việc. Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức chủ động nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới", bà Nhiệm chia sẻ.

Phường Tân Thành là một trong 6 cơ quan, đơn vị được tỉnh Cà Mau lựa chọn thí điểm phần mềm đánh giá KPI.

Để chuẩn bị cho việc triển khai phần mềm KPI, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị cung cấp giải pháp hoàn thiện kết nối phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. Đồng thời, 9 lớp tập huấn đã được tổ chức với hơn 600 lượt công chức tham gia, giúp các đơn vị làm quen với quy trình vận hành trước khi áp dụng chính thức.

Ông Huỳnh Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cho biết, triển khai phần mềm đánh giá KPI là bước đột phá nhằm "số hóa thước đo" năng lực của công chức và bộ máy hành chính công.

Theo ông Anh, điểm khác biệt lớn nhất của phần mềm KPI là lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng sản phẩm cụ thể. Mỗi công việc được đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, chất lượng và tiến độ, thay cho phương thức nhận xét mang tính định tính, chung chung và dễ rơi vào tình trạng "dĩ hòa vi quý" như trước đây.

Hệ thống cũng cho phép cập nhật, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực, giúp lãnh đạo dễ dàng giám sát tiến độ, phát hiện những hồ sơ chậm xử lý để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Sau giai đoạn thí điểm, Tổ triển khai sẽ tổng hợp, đánh giá hiệu quả của phần mềm, báo cáo UBND tỉnh Cà Mai để tiếp tục hoàn thiện giải pháp và xây dựng lộ trình triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Kết quả của cơ quan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trần xếp loại của cá nhân. Từ đó thúc đẩy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và nâng cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo quản lý.

Việc đưa hệ thống vào vận hành được kỳ vọng sẽ đổi mới cách đánh giá công chức theo hướng định lượng, minh bạch và gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ.