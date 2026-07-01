Huế công bố loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Thành ủy Huế vừa tổ chức hội nghị công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương nhằm kiện toàn bộ máy.

Ngày 1/7, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Huế về công tác cán bộ.

Theo các quyết định được công bố, ông Trần Quốc Thắng - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Huế, được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, đồng thời được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP. Huế.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế và Chủ tịch UBND TP. Huế quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TP. Huế, được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Huế.

Bà Nguyễn Thị Châu - Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, được điều động đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp TP. Huế.

Ông Hoàng Đăng Khoa - Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, được điều động đến Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, đồng thời được phân công, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Phan Thanh Hải - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, được điều động đến nhận công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, giữ chức Giám đốc đơn vị.

Ông Lê Minh Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Huế, được tiếp nhận vào công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở này.

Ông Lê Văn Cường - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế, được điều động đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế.

Tại khối địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định luân chuyển ông Nguyễn Tấn Trọng - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Huế, đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Quảng Điền; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 1/7/2026.

Ông Lê Ngọc Bảo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền; được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường An Cựu và được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Dương Thị Thu Thủy thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Cựu và các chức danh liên quan; được điều động đến công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, giới thiệu để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, bà được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đối với bà Trần Thị Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời phân công, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030.