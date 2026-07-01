Vụ Shark Thủy: Bộ Công an hướng dẫn bị hại hoàn thiện thủ tục để đảm bảo quyền lợi

TPO - Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khẩn trương rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi bản tường trình trước ngày 31/8/2026 để phục vụ điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy).

Cụ thể, C03, Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngoài việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm Chủ tịch, đại diện theo pháp luật còn huy động vốn của nhà đầu tư bằng hai hình thức:

Ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital; Ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest (tên cũ là Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam).

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi của người bị hại, C03 đề nghị các cá nhân đã tham gia đầu tư nhưng chưa làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra thực hiện các nội dung sau: Đối chiếu thông tin cá nhân, hợp đồng và số dư gốc, lãi với danh sách bị hại được công bố kèm theo thông báo; Trường hợp chưa có tên trong danh sách hoặc phát hiện thông tin chưa chính xác, cần bổ sung, điều chỉnh theo quy định; Truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để tải mẫu "Bản tường trình", điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi kèm bản sao các tài liệu liên quan có ký xác nhận.

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Phòng 6 – C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/8/2026.

Sau thời điểm trên, nếu người bị hại không có ý kiến đính chính hoặc đề nghị khác, Cục Cảnh sát kinh tế sẽ sử dụng các thông tin hiện có để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Để được hướng dẫn, người bị hại có thể liên hệ: Đồng chí Đỗ Đức Trung - ĐT: 0989.937.073 (đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ecapital); Đồng chí Nguyễn Thịnh Hưng - ĐT: 0889.262.626 (đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Edu Invest).

Ngoài ra, C03 cử đồng chí Tạ Quang Huy và đồng chí Lê Đông Hoè (SĐT: 0912.100.397) trực tiếp liên hệ, làm việc với các cá nhân liên quan; văn bản thông báo được sử dụng thay cho giấy giới thiệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo C03, danh sách người bị hại, mẫu Bản tường trình và Đơn đề nghị xác nhận nơi cư trú được đăng tải kèm theo thông báo để người dân thuận tiện tra cứu và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan điều tra.