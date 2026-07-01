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Pháp luật

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Tài xế taxi công nghệ bị tấn công vì viết chữ lên ô tô tải đậu chắn lối đi trong hẻm

Nguyễn Tiến

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn do xe tải đậu chắn lối đi trong hẻm, một tài xế taxi công nghệ ở TPHCM bị hai người đuổi đánh, trong đó một người dùng gạch tấn công.

Ngày 1/7, Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ một tài xế taxi công nghệ bị hành hung liên quan đến việc đậu xe chắn lối đi trong hẻm.

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Tài xế taxi công nghệ bị đánh sau khi phản ứng việc đậu xe chắn lối đi ở TPHCM

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên tranh cãi với một nhóm người về việc đậu xe gây cản trở lưu thông. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, thanh niên nói trên bất ngờ bị hai người đàn ông lao vào đánh.

Đáng chú ý, một người trong nhóm này còn nhặt gạch để tấn công nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 28/6 tại một con hẻm trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Trao đổi với phóng viên, anh C.V.T. (27 tuổi, quê Đồng Nai) - người xuất hiện trong đoạn clip cho biết, tối 27/6, khi điều khiển taxi về phòng trọ trên đường Vĩnh Phú 38, anh T. gặp một xe tải đậu chắn gần hết lối đi trong hẻm số 5 nên không thể điều khiển xe vào bên trong.

Do bức xúc, anh T. đã dùng bút lông viết lên xe tải dòng chữ phản ánh việc đậu xe thiếu ý thức, sau đó tìm nơi khác để đậu xe rồi đi bộ về phòng trọ.

Đến sáng hôm sau, chủ xe tải phát hiện dòng chữ và đi tìm người viết. Anh T. thừa nhận là người viết, đồng thời chủ động xin lỗi và lau sạch chữ viết trên xe.

Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện, hai bên tiếp tục phát sinh tranh cãi dẫn đến xô xát.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Nguyễn Tiến
#tài xế #Taxi công nghệ #TPHCM #tấn công #mâu thuẫn #xe tải #bạo lực

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