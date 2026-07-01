Chia sẻ bài viết chống phá trên mạng xã hội, người đàn ông bị mời làm việc

TPO - Công an phường Bình Minh (Tây Ninh) làm việc với một người đàn ông chia sẻ nội dung xuyên tạc trên Facebook, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác với các hội, nhóm xấu, độc trên mạng xã hội.

Ngày 1/7, Công an phường Bình Minh cho biết đơn vị đã làm việc với ông T.T.T. (47 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) liên quan đến việc tham gia chia sẻ, tương tác các bài viết có nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Công an phường Bình Minh làm việc với anh T về hành vi chia sẻ, tương tác với các bài viết tiêu cực trên mạng.

Theo cơ quan công an, từ năm 2024 đến nay, ông T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “T.T” để tham gia chia sẻ, tương tác các bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Qua làm việc, Công an phường Bình Minh đã lập hồ sơ, yêu cầu ông T. gỡ bỏ các bài viết, bình luận đã chia sẻ; đồng thời cho viết cam kết không tiếp tục tham gia các trang, hội, nhóm có nội dung phản động, chống phá trên không gian mạng.

Công an phường Bình Minh cho biết hiện nay xuất hiện nhiều hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội do các đối tượng xấu tạo lập, quản trị nhằm phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường mạng lành mạnh.

Qua công tác tuyên truyền và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận thấy vẫn còn tình trạng người dân tham gia một số hội, nhóm mà chưa tìm hiểu đầy đủ về nguồn gốc, người quản trị hoặc mục đích hoạt động. Phần lớn các trường hợp xuất phát từ sự chủ quan, tò mò, thiếu thông tin và chưa nhận diện được dấu hiệu của các hội, nhóm có nội dung không phù hợp.

Để bảo đảm an toàn khi sử dụng mạng xã hội, Công an phường Bình Minh khuyến cáo người dân không tham gia các hội, nhóm khi chưa rõ nguồn gốc, mục đích hoạt động hoặc có dấu hiệu nghi vấn về nội dung đăng tải; không chia sẻ, bình luận, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin một chiều hoặc mang tính kích động.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi tiếp nhận và lan truyền; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan, tổ chức, kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy. Khi phát hiện các hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc đăng tải nội dung xấu, độc, người dân cần chủ động rời khỏi nhóm và thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Theo Công an phường Bình Minh, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Từ ngày 1/7/2026, mức xử phạt mới đối với các hành vi này có thể lên đến 30 triệu đồng.