Triệu tập 8 đối tượng trong vụ nổ súng thị uy trên phố

TPO - Ngày 1/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, chỉ sau 24 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ, triệu tập nhóm 8 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo súng, dao, kiếm và nhiều hung khí khác để thị uy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Công an tỉnh Sơn La triệu tập 8 thanh thiếu niên mang dao, súng gây rối trật tự công cộng. Ảnh Công an tỉnh Sơn La.

Theo Công an tỉnh Sơn La, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, "nẹt pô", mang theo hung khí để thị uy, gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn xã hội.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an phường Chiềng Cơi phát hiện tài khoản Facebook "The ****" đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, mang theo dao, kiếm và súng tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

Nhận thấy đoạn video lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ, tiềm ẩn nguy cơ cổ súy hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Chiềng Cơi khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Chỉ sau 24 giờ, lực lượng công an đã triệu tập, làm rõ 8 thanh thiếu niên tham gia vụ việc, gồm 7 người cùng trú tại xã Muổi Nọi và 1 người trú tại xã Mường Chanh (tỉnh Sơn La).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng 23 giờ ngày 27/6 đã chuẩn bị một khẩu súng bắn đạn bằng cơ chế nén khí, dao, kiếm, một gậy bóng chày cùng nhiều xe mô tô rồi tụ tập, điều khiển xe lạng lách, rú ga trên các tuyến đường với mục đích thị uy, đe dọa người khác.

Dao, súng các đối tượng sử dụng gây rối trật tự công cộng. Ảnh Công an tỉnh Sơn La

Đến khoảng 0 giờ ngày 28/6, khi di chuyển đến khu vực đường tránh Quốc lộ 6, đoạn ngã ba Chiềng Cọ, thuộc bản Hôm, phường Chiềng Cơi, nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Một đối tượng đã sử dụng khẩu súng mang theo bắn nhiều phát để đe dọa, các đối tượng còn lại liên tục rú ga, hò hét, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực đông dân cư trước khi rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Chiềng Cơi đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.