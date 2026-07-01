Phép màu giữa cảnh tang thương Venezuela

TPO - Sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát của trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela, một bé trai vừa được giải cứu thành công, trở thành tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm họa khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người vẫn mất tích.

Rạng sáng 1/7, lực lượng cứu hộ Jordan đưa bé Klieber Moran ra khỏi đống bê tông của tòa nhà Los Corales Garden 1 ở bang La Guaira.

Bé Klieber Moran được cứu lên từ đống đổ nát 6 ngày sau 2 trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Theo quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez, em đã bị mắc kẹt suốt 6 ngày trước khi được tìm thấy và lập tức chuyển đến cơ sở y tế điều trị. Giới chức Venezuela chưa thống nhất về tuổi của em. Một số nguồn cho biết bé mới 2 tuổi, trong khi những nguồn khác nói em 3 tuổi.

“Chúng ta phải tiếp tục nuôi hy vọng sẽ còn tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát”, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez phát biểu trên truyền hình sau cuộc giải cứu. Đây là trường hợp sống sót duy nhất được ghi nhận trong ngày thứ 6 của chiến dịch cứu nạn.

Hy vọng ấy xuất hiện sau khi Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ, xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút hôm 25/6. Hàng loạt tòa nhà đổ sập, hàng nghìn người bị chôn vùi, biến nhiều khu dân cư thành những bãi bê tông sắt thép hoang tàn khổng lồ.

Tại khu nhà ở cộng đồng Los Cocos, nơi 6 trong tổng số 8 tòa nhà đã sụp đổ, hàng trăm người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều lần trong ngày, mọi hoạt động đào bới phải dừng lại hoàn toàn để các đội cứu hộ lắng nghe bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên dưới đống bê tông.

Mỗi khi có tiếng hô “Im lặng!”, cả hiện trường lập tức chìm trong yên tĩnh. Có lúc nhân viên cứu hộ hét lớn: “Có người!”, khiến mọi người lập tức quay trở lại đào bới với hy vọng mong manh rằng vẫn còn người sống sót.

Tuy nhiên, hy vọng đang dần nhường chỗ cho thực tế đau lòng.

Tại thị trấn Macuto, các đội cứu hộ đến từ Ecuador và Mỹ đã phải dừng nỗ lực giải cứu người mẹ cùng ba con nhỏ mắc kẹt dưới tòa nhà 9 tầng, sau hơn 40 giờ làm việc liên tục nhưng không nhận được bất kỳ tín hiệu phản hồi nào.

“Chúng tôi tin rằng khoảng thời gian có thể cứu sống họ đã qua. Điều còn lại nhiều khả năng chỉ là cái chết”, Thiếu tá Jorge Montanero - chỉ huy đội cứu hộ EQ11 của Ecuador, nghẹn ngào nói.

Theo Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), hàng chục nghìn người vẫn mất tích sau khi “72 giờ vàng” để cứu người đã trôi qua. Sau mốc thời gian này, cơ hội sống sót giảm xuống rất nhanh.

Khung cảnh đau thương bao trùm nhà xác dã chiến ở bang La Guaira. Nhiều gia đình lặng lẽ chờ nhận dạng thi thể người thân, trong khi những chiếc quan tài trống được xếp thành hàng và các túi đựng thi thể phủ kín ven đường.

Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai ở Venezuela. (Ảnh: AP)

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo

Theo ước tính của NASA, khoảng 59.000 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy sau 2 trận động đất. Mức độ tàn phá lớn đến mức có thể quan sát rõ từ ảnh vệ tinh.

Nhiều khu vực vẫn chưa có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tiếp cận. Người dân phải tự đào bới bằng tay và các dụng cụ thô sơ để tìm kiếm người thân, dù còn sống hay đã thiệt mạng.

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Venezuela Gianluca Rampolla tin rằng số người thiệt mạng thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu chính thức. Theo ông, các cơ quan cứu trợ đang chuẩn bị khoảng 10.000 túi đựng thi thể.

Đến nay, chính quyền Venezuela xác nhận ít nhất 1.943 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và khoảng 16.000 người mất nhà cửa. Trong khi đó, trang web do phe đối lập vận hành cho rằng khoảng 43.000 người vẫn đang mất tích.

Bên cạnh công tác tìm kiếm cứu nạn, nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới cũng ngày càng rõ nét.

UNICEF đã chuyển tới Venezuela 47 tấn hàng cứu trợ, bao gồm bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, thiết bị chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh cùng vật tư phòng chống dịch bệnh.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 50 triệu USD để cung cấp lương thực khẩn cấp cho khoảng nửa triệu người trong 3 tháng tới, đồng thời cho biết có thể mở rộng hỗ trợ lên tới 1 triệu người nếu nhận đủ kinh phí.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hệ thống y tế Venezuela đang chịu sức ép nghiêm trọng. Ít nhất 3 cơ sở y tế bị phá hủy nặng, 6 cơ sở khác chỉ còn hoạt động cầm chừng. Hàng nghìn người phải sống trong các khu tạm cư cũng đối mặt nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh như sốt vàng da và sốt xuất huyết, do điều kiện vệ sinh kém và tỷ lệ tiêm chủng thấp.