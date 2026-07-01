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Vùng áp thấp vào Biển Đông, miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Đêm qua, vùng áp thấp đã vượt qua Philippines để vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Trên đất liền, miền Bắc tiếp tục có mưa dông vào sáng, chiều tối, đêm nay (1/7).

Đêm qua và sáng sớm nay (1/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/6 đến 3 giờ ngày 1/7 có nơi trên 100mm như trạm Chấn Thịnh (Lào Cai) 306.8mm, Móng Cái (Quảng Ninh)127.2mm, Đồng Tâm (Tuyên Quang) 114.2mm, Hiền Lương (Phú Thọ) 103.8mm.

Dự báo trong sáng, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong sáng, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 29-32 độ, thấp nhất 23-26 độ, vùng núi dưới 22 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 60mm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hai ngày 2-3/7, miền Bắc có mưa rào vào đêm và sáng sớm nhưng cường độ không lớn. Từ 4/7, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng do bão/áp thấp nhiệt đới.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong sáng, chiều tối và đêm nay (1/7).

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 2/7, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Vào sáng nay, vùng áp thấp đang hoạt động ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông. Dự báo ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, hướng về khu vực miền Bắc nước ta, gây mưa lớn diện rộng từ 4-7/7.

Nguyễn Hoài
#bão #áp thấp nhiệt đới #thời tiết #mưa dông #mưa lũ

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