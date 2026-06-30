Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Nguyên: Huy động lực lượng tìm kiếm trẻ 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi

Thanh Hiếu

TPO - Khi đi câu cá, trẻ bất cẩn trượt chân xuống suối và nghi bị nước cuốn trôi. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tìm kiếm, nhưng đến tối 30/6 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Từ chiều 30/6, UBND xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên) cùng các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm trẻ 8 tuổi nghi mất tích do nước cuốn trôi.

Theo UBND xã Thượng Minh, cháu H.T.K (sinh năm 2018, thường trú tại thôn Nà Niềng, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) về chơi tại nhà ông ngoại ở thôn Phiêng Phường (xã Thượng Minh). Khoảng 13h ngày 30/6, trẻ đi câu cá ở suối gần nhà. Do bất cẩn, trẻ bị trượt chân xuống suối và nghi bị nước nước cuốn trôi.

1000056742.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân nghi bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã huy động các lực lượng và nhân dân tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Các lực lượng đã chia thành nhiều tổ, rà soát dọc hai bên bờ suối, khu vực hạ lưu và những vị trí có khả năng nạn nhân bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra sự việc phức tạp, dòng nước chảy mạnh sau ngày mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Thượng Minh cũng đã báo cáo vụ việc tới Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên để đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên dụng hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đến 19h ngày 30/6, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm, đồng thời động viên gia đình.

Qua vụ việc trên, UBND xã Thượng Minh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm sông, suối, ao, hồ hoặc đi câu cá, vui chơi tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Thanh Hiếu
#Đuối nước #Thái Nguyên #Nước cuốn trôi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe