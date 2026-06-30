Cà Mau công bố logo mới và nhìn lại một năm hợp nhất tỉnh

TPO - Tối 30/6, Cà Mau tổ chức chương trình kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh (ngày 1/7), công bố logo mới và phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2026.

Nhìn lại 1 năm sau sáp nhập tỉnh Bạc Liêu với Cà Mau, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho rằng, một năm đủ để khẳng định chủ trương hợp nhất tỉnh là đúng đắn, kịp thời và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ kết quả 1 năm hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu.

Theo ông Ngời, sau hợp nhất tỉnh, Cà Mau đã từng bước hình thành không gian phát triển mới, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, củng cố niềm tin của người dân và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, kinh tế tỉnh tăng trưởng khoảng 8%, thu ngân sách tăng gần 17%. Ngành thủy sản, với trọng tâm tôm, cua tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được tập trung triển khai; văn hoá, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm.

Ông Ngời cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện bộ máy phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, phát triển ngành tôm, năng lượng sạch, logistics; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Logo mới của tỉnh Cà Mau.

Tại chương trình, Cà Mau đã công bố logo mới của tỉnh. Logo có bản đồ tỉnh Cà Mau được đặt ở vị trí trung tâm, có biểu trưng cách điệu cây đờn kìm của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Biểu tượng con tôm tượng trưng cho nguồn lực kinh tế mũi nhọn của địa phương...

Tỉnh Cà Mau cũng phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch Cà Mau năm 2026. Đây là chiến dịch quy mô nhằm phục hồi và bứt phá thị trường du lịch địa phương.