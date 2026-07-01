Những giọt sữa mẹ hiến tặng nuôi hy vọng sống cho trẻ sinh non

Với những em bé sinh non, hành trình sự sống bắt đầu sớm hơn, mong manh hơn và nhiều nỗi lo hơn. Trong những ngày đầu đời đầy thử thách ấy, bên cạnh sự chăm sóc của y học hiện đại, từng giọt sữa mẹ hiến tặng đã trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá, tiếp thêm sức đề kháng, sự sống và hy vọng để các con từng ngày khỏe mạnh hơn.

Từ giọt sữa mẹ hiến tặng, những em bé sinh non được tiếp thêm sức mạnh

Chào đời tại BVĐK Hồng Ngọc khi mới 31 tuần thai và nặng vỏn vẹn gần 1.3kg, thay vì được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay mẹ, bé N.T.K lại nằm lọt thỏm trong lồng ấp của Đơn vị Hồi sức sơ sinh NICU. Do cơ thể còn non nớt chưa hoàn thiện nên bé phải đối mặt với suy hô hấp, nhiễm khuẩn và loạt biến chứng do sinh non.

Bé N.T.K nằm lồng ấp điều trị tại Đơn vị Hồi sức sơ sinh NICU

Ở phía bên kia lồng ấp, cuộc sinh sớm ngoài dự kiến cùng quá trình điều trị bằng kháng sinh khiến chị V.T.T (mẹ bé K.) chưa thể trao cho con những giọt sữa đầu đời. Chính trong khoảng thời gian ấy, sữa mẹ hiến tặng thanh trùng từ Ngân hàng Sữa mẹ vệ tinh - BVĐK Hồng Ngọc đã đến với bé như một sự tiếp nối yêu thương. Được gửi trao từ những người mẹ chưa từng quen biết, được thanh lọc và tiệt trùng bằng thiết bị hiện đại, những túi sữa ấy mang theo sự đồng cảm và sẻ chia của những người phụ nữ cùng chung thiên chức làm mẹ, giúp nâng đỡ một sinh linh bé nhỏ trong những ngày đầu đời.

Sữa mẹ thanh trùng tại Ngân hàng Sữa mẹ Vệ tinh - BVĐK Hồng Ngọc

Nhờ được tiếp cận sớm nguồn sữa mẹ thanh trùng cùng sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, tình trạng của bé K. dần cải thiện, từng bước vượt qua giai đoạn nguy kịch. Bé dung nạp tốt hơn, hô hấp ổn định và tăng cân đều đặn. Sau hơn 2 tuần điều trị, bé đã đủ điều kiện để được da kề da cùng mẹ lần đầu tiên kể từ khi chào đời, khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại là niềm hạnh phúc vô giá với gia đình.

“Với trẻ sinh non, nhẹ cân và mắc các bệnh lý sơ sinh cần được chăm sóc đặc biệt, dinh dưỡng không chỉ nuôi lớn cơ thể mà còn là một phần của quá trình điều trị. Và trong số các lựa chọn hiện nay, sữa mẹ vẫn luôn được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu nhất cho những em bé đặc biệt này”, chia sẻ từ ThS.BS Vũ Mạnh Dũng, Trưởng Khoa Nhi Sơ sinh, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh.

Sữa mẹ - Món quà vô giá với trẻ sinh non, khoa học vẫn chưa thể tái tạo

Sữa mẹ không chỉ cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như đạm, đường và chất béo, mà còn chứa nhiều thành phần sinh học quan trọng như kháng thể, tế bào miễn dịch, enzyme, hormone và lợi khuẩn... Những yếu tố này đóng vai trò bảo vệ trẻ trước nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ sự phát triển của các cơ quan còn non nớt.

Đặc biệt, thành phần của sữa mẹ có sự thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Đây là đặc điểm sinh học mà hiện chưa có loại sữa công thức nào có thể tái tạo đầy đủ.

Sữa mẹ chứa nhiều dinh dưỡng mà khoa học vẫn chưa thể tái tạo

Sữa mẹ còn được xem như một "liều thuốc tự nhiên" dành riêng cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non và mắc các bệnh lý sơ sinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng sữa mẹ hiến tặng thanh trùng trong giai đoạn người mẹ chưa có sữa giúp giảm 19% nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh muộn, rút ngắn thời gian nằm viện trung bình 15 ngày và giảm tới 10 ngày nuôi dưỡng tĩnh mạch so với sữa công thức. Đồng thời, nguồn sữa này còn góp phần làm giảm nguy cơ nhiễm trùng huyết, viêm ruột hoại tử cùng nhiều biến chứng nghiêm trọng khác ở trẻ sinh non.

Ths.Bs Vũ Mạnh Dũng cho biết, nhiều trẻ sinh non chào đời khi cơ thể người mẹ chưa kịp thiết lập quá trình tiết sữa, phải hồi sức sau sinh hoặc điều trị các vấn đề sức khỏe đặc biệt. Có những em bé phải nằm hồi sức tích cực kéo dài và chưa thể bú mẹ trực tiếp. Trong những trường hợp đó, sữa mẹ hiến tặng thanh trùng trở thành nguồn hỗ trợ vô cùng quý giá.

Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh BVĐK Hồng Ngọc và quy trình đảm bảo an toàn sữa hiến tặng

Nhận thức rõ giá trị đặc biệt của sữa mẹ đối với trẻ sinh non và mắc bệnh lý, BVĐK Hồng Ngọc đã tham gia mạng lưới Ngân hàng Sữa mẹ với vai trò là Ngân hàng Sữa mẹ Vệ tinh trực thuộc Ngân hàng Sữa mẹ - Bệnh viện Nhi Trung ương.

Để trở thành một mắt xích trong mạng lưới này, BVĐK Hồng Ngọc đã trải qua quá trình đánh giá và thẩm định nghiêm ngặt về chuyên môn chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, cơ sở vật chất cũng như quy trình quản lý chất lượng.

Tại đây, toàn bộ quy trình tiếp nhận và quản lý sữa hiến tặng đều được thực hiện theo tiêu chuẩn chặt chẽ. Người hiến sữa được tư vấn và sàng lọc sức khỏe, thực hiện xét nghiệm theo quy định. Đồng thời, họ được hướng dẫn cách vắt và bảo quản sữa đúng chuẩn trước khi bàn giao cho ngân hàng sữa. Sau khi thu nhận, sữa tiếp tục trải qua quy trình thanh trùng, kiểm định chất lượng và lưu trữ trong hệ thống khép kín trước khi đưa vào sử dụng.

Quy trình này nhằm đảm bảo sữa mẹ hiến tặng đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi đến với trẻ sơ sinh cần chăm sóc đặc biệt, bao gồm trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc trẻ mắc bệnh lý cần điều trị tại Đơn vị Hồi sức sơ sinh NICU (NICU).

Mỗi túi sữa được trao đi không chỉ mang theo nguồn dinh dưỡng quý giá, mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia và hy vọng. Trong đó có sự bền bỉ của những người mẹ lặng lẽ tích góp từng giọt sữa, có sự tận tâm của nhân viên y tế âm thầm kết nối, tiếp nhận và gìn giữ nguồn sữa an toàn, và có niềm tin của những gia đình xa lạ nhưng cùng chung tình yêu dành cho trẻ nhỏ.

Đôi khi, phép màu trong y học không chỉ đến từ thuốc men hay máy móc hiện đại. Phép màu cũng có thể bắt đầu từ một giọt sữa mẹ được sẻ chia đúng lúc, nhỏ bé thôi, nhưng đủ để thắp lên hy vọng cho một mầm sống.