Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Sẽ thành lập các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội

TPO - Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi Quyết định số 304, Quy định số 301, theo hướng thành lập Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Nghiên cứu kỹ lưỡng thành lập 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thành ủy

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin về nội dung Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hai nội dung. Một là thành lập 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thành ủy, gồm: Đảng bộ HĐND cấp tỉnh, thành phố và Đảng bộ MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, thành phố.

Hai là, rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ ngành, giữa các ngành và theo tổ chức ngành dọc, để hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết và trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét cho ý kiến.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Như Ý.



Ông Ngọc cũng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai một số công việc sau ngày 1/7/2026.

Trong đó, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cấp xã, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng quy định về khung tiêu chí, tiêu chuẩn theo định hướng khung bộ máy chuyên môn cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các cấp xã của các vùng: vùng đô thị đặc biệt, vùng đô thị, vùng đồng bằng, vùng miền núi, báo cáo cấp báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi ban hành.

Cùng với đó, cân đối ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, nhất là cấp xã; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đơn giá để bảo đảm hoạt động ổn định thông suốt của bộ máy các cấp, nhất là cấp xã; đồng thời đảm bảo chi đầu tư, tạo động lực tập trung phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao nghiên cứu xây dựng hướng dẫn phương pháp biên soạn hai chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã, gồm tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã và thu nhập bình quân đầu người cấp xã.

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo các bộ, cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu hoàn thành dứt điểm 12/12 cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 02 và 104/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, đồng bộ hóa các hệ thống phần mềm tích hợp, thống nhất, hình thành nền tảng dùng chung toàn quốc.



Nhân rộng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuẩn của Hà Nội

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi Quyết định số 304, Quy định số 301, theo hướng thành lập Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ việt nam, bảo đảm hoạt động theo luật và điều lệ của từng tổ chức, phù hợp với quy định thi hành điều lệ Đảng; thực hiện tương tự ở cấp tỉnh; bổ sung một phó chủ tịch chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai một số nhiệm vụ.

Cụ thể, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối và ban hành định mức biên chế, bám sát định hướng của Bộ Chính trị; tiếp tục kiện toàn bộ máy bên trong, gắn kết đồng bộ với việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, phân cấp phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện vị trí việc làm để bố trí đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn đáp ứng yêu cầu vụ.

Cùng với đó, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ ngành, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thống nhất phương án điều chỉnh, phân định rõ chức năng tham mưu quản lý nhà nước tại các lĩnh vực còn giao thoa, chồng lấn.

Ban Tổ chức Trung ương cũng chủ trì đánh giá, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuẩn của Hà Nội.

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Trong đó, quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở; đồng thời nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ chế chính sách đãi ngộ, vinh danh chuyên gia, công chức chuyên môn chuyên sâu, bảo đảm tương thích, đồng bộ với hệ thống quy định về chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, tạo động lực để đội ngũ này phấn đấu, phát triển theo con đường chuyên môn, yên tâm cống hiến lâu dài trong khu vực công.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ, thống nhất quy định về quy hoạch, quy chế, quy trình liên thông, quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, kịp thời bổ sung điều chỉnh, thay thế các văn bản quy định….

Thực hiện đồng bộ giải pháp về công tác cán bộ gắn kết chặt chẽ với việc hoàn thiện vị trí làm để bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ chất lượng theo đúng chuyên môn; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ chủ động tự học tập cập nhật kiến thức…; điều chuyển, luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu và từ cấp tỉnh về cấp xã để khắc phục tận gốc tình trạng mất cân đối nhân lực cục bộ, phân công không đúng năng lực, sở trường sau sắp xếp, kiên quyết chấm dứt hiện tượng kén chọn địa bàn và vị trí công tác sắp xếp đơn vị hành chính.

Khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm không có khâu trung gian, không chồng chéo nhiệm vụ, xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, bảo đảm cấp xã là trung tâm vận hành mới ở cơ sở, hoàn thành trong năm 2026.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng cho biết, theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của một số sở đặc thù về cơ sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trường hợp đặc biệt do cấp thẩm quyền quyết định. Kết thúc hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã khi 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện toàn trình.